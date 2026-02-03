El PSOE denuncia retrasos en la obra del Hogar de Ceares
El PSOE tiene previsto llevar a Pleno el proyecto de reforma del Hogar del Productor de Ceares al considerar "un acto de política de ficción" la licitación de la obra, como expresó Carmen Eva Pérez Ordieres. La edil socialista denuncian que la licitación, tasada en 1.200.000 euros, no se ha llevado a cabo como aseguró la Alcaldesa y afirman que desde mayo "no se ha realizado ninguna actuación".
