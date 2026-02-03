Las razones del auge canino en Gijón frente al "babyboom"

Gijón es una ciudad de perros. De 37.269 perros concretamente. Gran parte de la ciudad está dominada por los canes, que cuentan con parques, zonas verdes y casi total disponibilidad para entrar en tiendas y restaurantes. Su presencia parece haber opacado a la de los menores de 16 años, a los que superan en número por una ventaja de 8.692. No obstante, los hay que encuentran en ambos bandos una conciliación que no es tan difícil de llevar como parece a primera vista. Los gijoneses tienen claro que la ciudad es "petfriendly" y que los vientos socioeconómicos de los últimos años han llevado a preferir la correa que los biberones en una ciudad donde en 2025 hubo 1.244 alumbramientos, más que el año anterior.

"No sé en qué momento comenzó el asunto de los perros y nos convertirnos en una ciudad de referencia, pero desde luego hay mucha zona verde y quiero pensar que la gente se ha volcado en los últimos años con las adopciones", reflexionaba una Alejandra Barbé, que en su casa tiene un empate técnico: dos niños y dos perros. "Hay más perros porque bajó la natalidad. Es más fácil tener un perro que un niño y hay muchas parejas sin hijos que prefiere ir a por el animal", añade Carmen Sevilla, llegando junto a Barbé a la conclusión de que se ha producido "un mix de muchos factores". "Por un lado, está la responsabilidad que da tener un niño y por otro los temas económicos y de gestionar el día a día", señala Sevilla.

Goretti Méndez e Íber García con «Ciclón», en la calle Corrida.

Para Yolanda Camino y Cristián Marqués lo primero que llegó a su vida fue "Neu", un galgo que adoptó Camino hace tres años en Salamanca y que desde hace mes y medio está aprendiendo a convivir con Gala. "He notado que está habiendo un gran ‘boom’, porque cuando me quedé embarazada se quedó todo el mundo embarazado", observa Camino que también interpreta que la gran cantidad de personas mayores pueden ser uno de los motivos para que haya una mayoría canina. "Cogen a perros para sentirse acompañada", explica esta madre primeriza. Para Marqués, esto se suma a las facilidades que hay para salir con el perro. "En Gijón están permitidos en la mayor parte de los sitios públicos y es cómodo tener perro porque puedes entrar en cualquier tienda, incluso en restaurantes", afirma Marqués.

Cristian Marqués y Yolanda Camino, con su hija Gala y «Neu».

Una ciudad "petfriendly"

"Ahora es más fácil tener perro", expresa con rotundidad Belén García, madre de Iyán Valdés desde hace cuatro meses que también ha notado un aumento en la natalidad. "Tengo la sensación que 2025 fue un ‘boom’ o por lo menos en mi entorno", explica García junto a "Siku", su husky y "Miga", el labrador de sus padres. "Gijón te da la playa y muchas zonas de paseo en donde puedes ir si problemas con estos", detalla Hernández en referencia a los animales. Incide en el hecho de que las cafeterías sean "petfriendly" y asegura que nunca se preocupan por si el perro puede entrar o no, ya que en Gijón "no es uno de los problemas".

En casa de Goretti Méndez ambos mundos, menores y perros, se han aliado a través de su hijo Íber García de 10 años y "Ciclón". "Nos portamos parecido", asume Íber, a lo que su madre confirma que ambos son inseparables. "Gijón es una gran ciudad en donde es fácil compaginar e ir a sitios donde pueden estar los dos", completa Méndez, dejando una última reflexión. "Un perro es más barato, pero no es comparable. Lo mejor es tener ambos", sentencia Méndez.