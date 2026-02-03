"La situación es insostenible", claman los líderes vecinales de los barrios de Gijón que se preparan para ser zona tensionada

Con la esperanza de que sea «una buena medida» que haga de las viviendas de sus barrios algo accesible, module el precio de los alquileres y frene el incremento de los pisos turísticos han recibido los líderes vecinales de La Arena y Cimavilla el nuevo movimiento ejecutado desde el gobierno del Principado, y más en concreto desde la consejería de Ordenación del Territorio, para su declaración como zonas de mercado residencial tensionado. Ahora mismo el diagnóstico previo justificando esa declaración sale a información pública por 20 días para recibir alegaciones. La hoja de ruta del consejero Ovidio Zapico es que el Consejo de Gobierno del Principado de su aprobación definitiva a esas zonas tensionadas en marzo y en abril se inicie la negociación con el Ministerio de Vivienda sobre la financiación a recibir para ejecutar esas medidas. Además, Zapico anunciaba ayer que el Principado limitará, por decreto, las vivie ndas de uso turístico en las zonas declaradas tensionadas.

«Confío en que estas acciones sirvan por lo menos para abaratar un poco los alquileres en el barrio. Aquí no encuentras nada por menos de 750 euros. ¿Cuántas parejas jóvenes pueden hacer frente a estos precios ?» se pregunta María José Cuervo, presidenta de la asociación vecinal de La Arena, para quien lo peor no es que haya pocos pisos en alquiler en La Arena. «Lo malo es que no son alquileres de larga duración son estacionales, de octubre a junio», remata. «Esperemos que sea una buena medida para todos, ya que también hay beneficios para los propietarios», concreta la presidenta de la asociación de vecinos de La Arena y de la Confederación Asturiana de Asociaciones de Vecinos (Cavastur).

Desde Cimavilla, el presidente de la asociación «Gigia», Sergio Álvarez, centra su reflexión en el compromiso del gobierno regional de limitar, mediante un decreto, las viviendas de uso turístico en zonas tensionadas. «Para Cimavilla esto es fundamental», indica el líder vecinal.

Ochocientos euros por 60 metros cuadrados

«La situación de la vivienda en Cimavilla es insostenible. Con vecinos y vecinas que se han tenido que ir del barrio víctimas de la especulación», explica Álvarez. El representante vecinal explica que «el precio medio del alquiler puede que esté en 500 euros pero la realidad es que si tú quieres vivir en el barrio, que prácticamente no hay oferta ya que se la come toda las viviendas de uso turístico, y la conversión de edificios enteros en apartamentos vacacionales, por un piso de dos habitaciones y no más de 60 metros cuadrados pagas como mínimo 800 euros».

En los informes de diagnóstico previo publicitados por el Principado, La Arena cumple con tres de los cuatros criterios –y solo hace falta cumplir uno para tener derecho a esa declaración–que se exigen para ser declarada zona pensionada. Cimavilla, dos de los cuatro.

En ambos barrios la carga media del coste de la hipoteca junto a los gastos y suministros básicos están por encima del tope fijado del 30% sobre los ingresos medios del hogar. En La Arena ese porcentaje es del 36.40 y en Cimavilla, del 32,36%. Eso sí, en ninguno de los dos barrios se cumple el criterio de que el coste del alquiler más los gastos esté por encima del 30% de la renta neta: en Cimadevilla es del 25,83% y en La Arena del 25,99%.

Subidas de precios por encima del incremento del IPC

El tercer criterio valora si el incremento del precio de compraventa en los últimos cinco años supera en tres puntos el crecimiento del IPC en Asturias. Lo cumplen ambos barrios. En Cimavilla el precio acumulado de la vivienda se coloca un 26,54 más que el crecimiento del IPC y en La Arena son 16,19 puntos.

No ocurre lo mismo con el incremento del precio del alquiler. La Arena sí cumple con ese criterio ya que la diferencia es de 3,91 puntos pero Cimavilla no, ya que el cumulado del precio del alquiler se queda en un 1,78 puntos por encima del IPC.

Sobre Cimavilla, el informa habla de una renta neta media por hogar de los 34.514 euros en el año 2023. Se indica que es de las más altas entre los distritos de Gijón «si bien está por debajo de la renta media de la comunidad autónoma, del concejo de Gijón y de los municipios limítrofes de la zona central de Asturias». El 23% de las viviendas del barrio está en régimen de alquiler y más del 6% de las viviendas censadas son viviendas de uso turístico: muy por encima del resto de Gijón. El precio medio por metro cuadrado de las viviendas libres que fueron objeto de compraventa en Cimavilla en el año 2024 ascendió a 2.671 euros y el precio del alquiler está en 8,7 euros el metro cuadrado «superando al del resto de distritos de Gijón, al de la comunidad autónoma y al de los municipios del entorno».

La renta neta media por hogar disponible en el año 2023 para el ámbito de La Arena se coloca en el informe en 36.158 euros. Un 20% de las viviendas son de alquiler. Por metro cuadrado el precio de compraventa es de 2.470 euros y e l de alquiler de 7,4 euros.