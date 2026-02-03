Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sunwafe encarga a Tresca la ingeniería integral de la planta de obleas de silicio en la Zalia, en Gijón

El contrato incluye todos los trabajos necesarios para poder licitar las obras

Vista aérea de la Zalia, con los terrenos urbanizados de su primera fase.

Vista aérea de la Zalia, con los terrenos urbanizados de su primera fase.

Manuel Castro

Gijón

Tras la adjuciación de 300.000 metros cuadrados en la Zalia para construir una planta para fabricar lingotes y obleas de silicio -que se utilizan para producir paneles solares fotovoltaicos- Sunwafe sigue avanzando en su proyecto con el encargo de la ingeniería integral para el desarrollo de esta planta a Tresca Ingeniería.

Por la izquierda, Mikel Lasa y Francisco Carro, tras la firma del contrato.

Por la izquierda, Mikel Lasa y Francisco Carro, tras la firma del contrato.

La firma del contrato ha tenido lugar en las oficinas en Madrid de InnoEnergy Iberia. InnoEnergy es la sociedad matriz de Sunwafe. Lo han firmado el director general de InnoEnergy Iberia, Mikel Lasa y el director general de Tresca Ingeniería, Francisco Carro.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

La ingeniería hará el trabajo necesario para la posterior licitación de las obras. Sunwafe prevé invertir en la Zalia 1.400 millones de euros y 2.600 empleos, en varias fases. En la primera invertirá 670 millones de euros y creará 300 empleos, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA. Los plazos que maneja Sunwafe son los de comenzar a fabricar en la Zalia en 2028.

La adjudicación que la matriz de Sunwafe ha hecho a Tresca incluye el desarrollo completo de la ingeniería de propiedad, así como la direcciónintegrall del proyecto, ingeniería básica y la ingeniería de detalle. Se trata de trabajos previos y necesarios para la licitación de las obras. El encargo incluye la preparación de la documentación técnica para licitaciones, compras y ejecución, explican desde Tresca.

Tres años en Asturias

Francisco Carro, ha señalado tras la rúbrica que “la participación en este proyecto obedece a los objetivos que nos hemos marcado para los próximos años: ser un actor de primer orden en el diseño y desarrollo de grandes plantas industriales. Para nosotros, que llevamos 25 años trabajando en la mejora del mercado industrial español es un paso que nos reafirma en nuestra posición de ingeniería de referencia en grandes proyectos industriales. Ir de la mano de InnoEnergy es, además, una garantía de éxito. De esta manera, además, ratificamos nuestro compromiso con Asturias. Este año se cumplirán 3 años de nuestra llegada a la región y somos fieles defensores de su potencial y su talento. Estamos convencidos de que podemos seguir aportando mucho valor y atraer y generar empleo de calidad”.

Tresca Ingeniería, sociedad constituida hace 25 años, tiene sedes en Asturias, León y Madrid y está especializada en servicios de ingeniería para grandes proyectos industriales.

Sunwafe encarga a Tresca la ingeniería integral de la planta de obleas de silicio en la Zalia, en Gijón

