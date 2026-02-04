Abierto hasta el Amanecer supera las 2.000 inscripciones en su nueva oferta de ocio alternativo

La segunda fase de actividades lanzada por Abierto hasta el Amanecer en la edición en curso de su programa de ocio alternativo reunirá a más de 2.000 participantes. Los responsables de la asociación presentaron este miércoles un programa que tiene ya habilitadas gran parte de sus plazos de inscripciones y en el que incluirá novedades como la creación de un premio femenino, en la sección deportiva, para los equipos que cuenten con un mayor volumen de jugadoras. El área cultura oferta más de 60 talleres y la deportiva convoca varias ligas en las que ya se han apuntado unos 90 equipos. Esta presentación, además, que tomó como sede la biblioteca cervantina de la Escuela de Comercio, supuso la puesta de largo del nuevo presidente de la formación, Rui Pinto, que defendió la necesidad de "renovar" una programación con 29 años de historia.

A la presentación acudió el edil forista Jorge González-Palacios, bajo cuya responsabilidad se encuentra el área de Juventud. Entre el público estaban también los ediles Rodrigo Sánchez (PSOE), Javier Suárez Llana (Izquierda Unida) y Olaya Suárez (Podemos), además de Carlos Llaca, director municipal de proyectos de juventud. Defendió González-Palacios que Gijón fue "pionera" a través de Abierto hasta el Amanecer en el impulso a programas de ocio alternativo adoptando un modelo "al que luego se sumaron otras ciudades", si bien en muchas no se ha logrado consolidar un plan que en Gijón sí ha logrado mantenerse en el tiempo.

El programa cultural

Sofía Villa, integrante de la asociación, presentó el programa del área cultural, que inicia sus actividades este viernes día 6 y que mantendrá hasta el 22 de marzo. El pasado día 2 se abrió el plazo de inscripciones, llegando a generarse colas en la sede de la entidad, y ya está también habilitada la inscripción online. "Hemos logrado 900 inscripciones en dos días", se felicitó la responsable, que explicó que el programa cultural se desplegará por diversas sedes y que se estima que el acto más concurrido será el ya consolidado concurso de música, que se celebrará en el centro municipal de El Coto los días 21 y 22 de marzo. Habrá también actividades especiales por Antroxu y por San Valentín. En total, serán más de 60 talleres y más de 200 horas de actividad.

El programa deportivo

Por su parte, Miguel Vigil, responsable del área deportiva de la asociación, presentó esta otra parte del programa, con el que se lanzarán las habituales ligas deportivas en los colegios Pumarín, Martínez Blanco y Evaristo Valle, así como en varios pabellones deportivos de la ciudad. Se mantienen las disciplinas de fútbol sala, fútbol 7, baloncesto y voleibol. Señaló Vigil que ya hay inscritos más de 1.300 personas de 90 equipos, y que la previsión es que en eventos aún pendientes de convocar se puedan sumar varias decenas más. Como actividad destacada, se repetirá la maratón de fútbol sala, en el pabellón de La Guía y con el apoyo de las instalaciones del colegio Río Piles. Se celebrará el 14 de marzo.