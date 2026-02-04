Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación vecinal "San Félix" de Porceyo, en Gijón, convoca elecciones: estas son las fechas del proceso

Marta Martínez, actual presidenta y en el cargo desde 2011, aún no ha decidido si presentará su candidatura

Marta Martínez.

Marta Martínez. / Ángel González

Sergio García

Periodo electoral en la asociación vecinal "San Félix" de Porceyo. La entidad tiene fijada la fecha del 1 de marzo para la celebración de las votaciones en caso de que dos o más candidaturas pugnen por la presidencia. Estas podrán presentarse hasta el 9 de febrero. La actual líder vecinal, Marta Martínez, lleva en el cargo desde 2011, si bien todavía no ha decidido si concurrirá en este proceso para seguir encabezando el colectivo.

La asociación vecinal "San Félix" de Porceyo, en Gijón, convoca elecciones: estas son las fechas del proceso

