La asociación vecinal "San Félix" de Porceyo, en Gijón, convoca elecciones: estas son las fechas del proceso

Periodo electoral en la asociación vecinal "San Félix" de Porceyo. La entidad tiene fijada la fecha del 1 de marzo para la celebración de las votaciones en caso de que dos o más candidaturas pugnen por la presidencia. Estas podrán presentarse hasta el 9 de febrero. La actual líder vecinal, Marta Martínez, lleva en el cargo desde 2011, si bien todavía no ha decidido si concurrirá en este proceso para seguir encabezando el colectivo.