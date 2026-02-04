Destrozan la casa del conserje de un colegio de Gijón para robar a la asociación de familias

La asociación de familias del Colegio Los Pericones ha sufrido un robo esta noche en su local, ubicado en la antigua casa del conserje del centro. Los ladrones entraron, se entiende, de madrugada y produjeron importantes daños materiales en el inmueble, que tiene ahora su puerta reventada y daños en la ventana del baño y la habitación del despacho. Los cacos se llevaron el dinero de la recaudación de unos talleres, pero se estima que lo verdaderamente costoso será rehabilitar el local como tal, que es de propiedad del colegio al ubicarse en sus instalaciones. Agentes de la Científica ya han recabado pruebas para tratar de esclarecer lo sucedido. "Lo destrozaron todo", se lamentan las familias.

Las familias se muestran sorprendidas por un robo que, por los daños causados al local, interpretan también como un acto vandálico. El primero en dar la voz de alerta fue el conserje, que a primera hora de la mañana vio los restos del robo y llamó a la Policía Local, quien a su vez le indicó que no tocara nada y que presentase denuncia ante la Policía Nacional. Ya se han recabado pruebas en el edificio y por ahora parece que los ladrones entraron forzando una persiana.

Cuenta Silvina Beguiristain, presidenta de la asociación de familias, que este robo pudo haber sido premeditado. "La semana pasada vimos que la persiana estaba forzada desde fuera", asegura. Por los rastros de los desperfectos, la asociación entiende que los responsables del robo cogieron una barra de la puerta principal y que con ella forzaron la persiana del baño, en la parte trasera de la casa, y rompieron la ventana. "Entraron por el baño y fueron directos al despacho donde teníamos la caja con el dinero. La puerta del despacho estaba cerrada con llave, pero la rompieron e hicieron un agujero enorme. Fueron directamente a por el dinero y se fueron por la cristalera grande del local", resume.

Explica también la presidenta del Ampa que la asociación "se venía tiempo quejando" de un "foco de inseguridad" en las inmediaciones del colegio, en el tramo más próximo a La Tejerona. "Ahí, bajando las escaleras, suele haber grupos de botellón y creemos que es un foco de tendencia para que ocurran estas cosas. Ahí no hay cámaras y nadie pasa por ahí. Faltaría vigilancia", opina. Las familias guardaban en la caja la recaudación de unos talleres de Antroxu, un botín de entorno a 150 euros.