Diez compañías asturianas mostrarán su talento en la próxima edición de Feten en Gijón: “Es un símbolo de la vitalidad artística asturiana”

La Feria Internacional de Artes Escénicas para Niños, Niñas y Familias (Feten) volverá a convertir Gijón en el principal escaparate nacional del teatro infantil y familiar con la participación de diez compañías asturianas en su edición de 2026. La cita, que celebra su 35.º aniversario, permitirá a los profesionales conocer de primera mano las últimas creaciones del sector regional.

La programación incluirá, del 22 al 27 de febrero, producciones premiadas, estrenos absolutos y propuestas de teatro, danza, magia, títeres e instalaciones, consolidando el papel de Feten como plataforma de proyección para las compañías locales.

Producciones premiadas y estrenos

Entre los espectáculos destacados figura Dibújame una palabra, de Luz de Gas Teatro, reciente ganador del Premio Oh! al Mejor Espectáculo para la Infancia y Mejor Autoría. La obra aborda la prohibición del acceso a la educación de las niñas en países como Afganistán y podrá verse en la Escuela Superior de Arte Dramático.

También estará presente El cocinero del Titanic, de Higiénico Papel Teatro, cuyo protagonista, Carlos Dávila, ha sido distinguido como Mejor Intérprete Masculino. La obra combina humor y mensaje social en torno al desperdicio alimentario.

Uno de los estrenos más esperados será Luciérnaga, de LaPieza, una instalación inmersiva pensada para que los niños se conviertan en protagonistas del juego escénico.

Una oferta diversa para todos los públicos

La participación asturiana incluirá propuestas como Malaika, de La Sonrisa del Lagarto, que combina teatro de sombras y títeres; Soy un oso, de Yheppa Títeres; y Pico y pala, de Meraki Cía, en el ámbito de la danza.

La magia llegará de la mano del Mago Martín con La Magicleta, mientras que la Petite Caravane de Adrián Conde acogerá producciones de Kamante Teatro, Guayominí Producciones y Elisabet Martín Teatro, con entradas gratuitas.

Además, Teatro del Cuervo regresará al Paseo de Begoña con La linterna mágica, en coproducción con Pájaros Pintados.

Feten también apostará por el juego y la participación con Juega Madera, de VA VerdeyAzul, una colección de juegos de madera pensados para el disfrute intergeneracional sin pantallas ni competición.

La instalación Luciérnaga completará esta línea, ofreciendo un entorno poético y sensorial en el que los menores interactúan con distintos espacios simbólicos.

Impulso a la proyección exterior

Una de las principales novedades será la creación del Espacio PRO, ubicado en el Antiguo Instituto, destinado a facilitar encuentros, reuniones y presentaciones entre profesionales del sector. En este marco se celebrará la presentación oficial de las compañías asturianas, con el apoyo del Principado, así como la difusión del Anuario de Teatro de Asturias 2025 y el balance del proyecto Camino Escena Norte.

La edil de Cultura, Montserrat López Moro, destacó durante la presentación la calidad y variedad de las propuestas regionales. “La creación asturiana demuestra cada año su profesionalidad y su capacidad para girar fuera de nuestra región”, subrayó.

Por su parte, el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística en el Principado de Asturias, Antón García, remarcó el valor estratégico de Feten. “Este es, además un festival, un motor de diálogos culturales, un escaparate de talento y un símbolo de la vitalidad artística asturiana”, afirmó.

Con cerca de 800 profesionales previstos en esta edición, Feten volverá a situar a Gijón en el centro del panorama escénico nacional e internacional. Para las compañías asturianas, la feria representa una oportunidad clave para ampliar circuitos, establecer contactos y consolidar su presencia en un sector cada vez más competitivo.