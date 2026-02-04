Divertia presentará un recurso de apelación ante la sentencia que anula el programa "Siente Xixón Terrazas"

Decisión tomada. Divertia presentará el correspondiente recurso de apelación tras la reciente resolución judicial que anula las bases del programa "Siente Xixón Terrazas". Desde Divertia señalan que el proyecto "merece seguir siendo defendido por su aportación cultural, social y económica". "Es una iniciativa en la que creemos firmemente porque aporta valor a la ciudad, a los creadores y a la actividad cultural de Gijón", reivindica su presidente, Oliver Suárez.

Divertia destaca que entre los propósitos del programa figuran el impulso de la música en directo, el apoyo a los artistas y la dinamización de la vida cultural, "siempre desde el respeto a la legalidad y a los vecinos, y en colaboración con los distintos agentes implicados". También recalcan desde la entidad que se ha actuado "en todo momento bajo asesoramiento jurídico y en base a la normativa municipal". "Merece la pena seguir trabajando para que pueda desarrollarse con garantías", subrayó Oliver Suárez.

Noticias relacionadas

La situación guarda similitud con la ocurrida con "Siente Xixón". Hace unas semanas, los tribunales le habían vuelto a dar la razón a la asociación Asturias de Noche al anular, por segunda vez, las bases de dicho programa, impulsado desde Divertia para promocionar la música en directo en locales hosteleros. La anulación correspondía en esta ocasión a las bases que el Ayuntamiento presentó el pasado mayo con la intención de cumplir con la legalidad tras la anulación de las anteriores condiciones. El programa no llegó a ponerse en marcha debido a las medidas cautelares planteadas por el juzgado al recibir la reclamación.