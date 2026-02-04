"La economía azul no es futuro, es presente en Gijón", reivindica Ángela Pumariega

El edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico de Gijón acogió este miércoles la jornada "Blue Transfer", organizada por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) bajo el título "Transferencia y tecnología aplicada al mar". En la misma se han puesto sobre la mesa ideas como "innovar, transferir conocimiento y convertirlo en empleo, competitividad y valor para Gijón".

"La economía azul no es futuro, es presente en Gijón; un presente para competir mejor, ser más sostenibles y generar empleo y valor aquí", ensalzó Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. "Desde el Ayuntamiento y Gijón Impulsa apostamos por un modelo que conecta empresa, talento, investigación e industria, con el Puerto de El Musel como aliado estratégico y el mar como laboratorio natural", destacaron desde el Partido Popular.