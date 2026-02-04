Gijón reclama una atención más humana en el Día Mundial contra el Cáncer: "Somos personas con familia, trabajo, vida social y salud mental"

La Plaza Mayor de Gijón acogió esta mañana un emotivo acto con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, en el que decenas de personas se reunieron para reclamar una atención oncológica más humana, personalizada e integral. La lectura del manifiesto, a cargo de la paciente María Rodríguez, puso voz a las necesidades emocionales, sociales y sanitarias de quienes afrontan un diagnóstico que cambia la vida de forma radical.

El texto recordó que cada día cerca de 800 personas reciben en España la noticia de que padecen cáncer, un momento que altera por completo sus planes, prioridades y expectativas. A partir de ese instante, señalaba el manifiesto, el tiempo se mide de otra manera y se inicia un proceso marcado por la incertidumbre, el miedo y la adaptación a una nueva realidad.

“Estamos todos en esta lucha”

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Gijón, Teresa Sánchez, agradeció la amplia participación en el acto y destacó el respaldo recibido por parte de ciudadanos, instituciones y empresas. "Ha sido una valoración muy positiva. Lo importante es que se vea que estamos todos en esta lucha contra la enfermedad", subrayó.

Sánchez insistió en la necesidad de dar visibilidad a la labor de la entidad y a los servicios que presta de forma gratuita. "Ofrecemos atención psicológica, nutrición, ejercicio físico, logopedia y apoyo social y laboral", explicó, además de resaltar el papel de la asociación en la financiación de la investigación. "Queremos que los pacientes y sus familias sepan que no están solos, que estamos ahí para acompañarlos", añadió.

La voz de los pacientes

La lectura del manifiesto corrió a cargo de María Rodríguez, que relató después el significado personal de participar en el acto. "Me ha hecho mucha ilusión y también me ha permitido revivir lo que fueron los primeros días del diagnóstico", explicó.

Rodríguez destacó que el cáncer no afecta únicamente a la salud física, sino a todos los ámbitos de la vida. "No somos solo un nombre o una historia clínica. Somos personas con familia, trabajo, vida social y salud mental", afirmó.

En su intervención, subrayó la importancia del lema de este año, centrado en la humanización de la atención sanitaria. "Es fundamental que se tenga en cuenta todo lo que rodea al paciente, no solo el tratamiento", defendió.

Atención integral y bienestar emocional

El manifiesto incidió en la necesidad de situar a la persona en el centro del sistema sanitario, apostando por una atención que integre el bienestar psicológico, social y emocional junto al cuidado clínico. También reclamó circuitos más ágiles, menos burocracia y mejores entornos asistenciales.

Entre las principales demandas figuran una mayor participación del paciente en la toma de decisiones, el apoyo a los cuidadores y la creación de espacios asistenciales más humanos. "Escuchar la voz del paciente debe ser una prioridad", recogía el texto.

Para María Rodríguez, el 4 de febrero es una jornada de recuerdo y reivindicación. "Es una manera de hacer visible una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera. De esta lotería no se libra nadie", señaló. La paciente remarcó también el valor del acompañamiento. "Cuando te diagnostican un cáncer, es importante saber que no estás solo y que hay una red de apoyo", afirmó, en referencia a la labor de la Asociación Española contra el Cáncer.

El acto contó también con la presencia de los foristas Pelayo Barcia y Jesús Martínez Salvador, los populares Guzmán Pendás y Abel Junquera y los socialistas Carmen Eva Pérez, Tino Vaquero y Jacobo López , que acompañaron a pacientes, familiares y miembros de la Asociación Española contra el Cáncer durante el acto.