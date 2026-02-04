Gijón se relame con oricios gallegos reivindicando el inminente inicio de la campaña de recogida en Asturias: "Hay que cuidar el producto"

La cita gastronómica "La Mar de Oricios" se sienta a la mesa de la hostelería gijonesa... a la expectativa de que arranque la campaña de captura en Asturias. Un inicio previsto para hoy pero que no impide a los comensales degustar uno de los "manjares del Cantábrico" –procedentes de Galicia– en el marco de unas jornadas en las que participan casi 40 establecimientos de la ciudad. Sus responsables coinciden en lo "positivo" del inminente arranque de la fase de recogida de un producto "autóctono" que "hay que cuidar".

En el restaurante La Gitana, en La Arena, el matrimonio sevillano formado por María del Mar Pino y Antonio Rufo no dudó ayer en pedir unos buenos oricios para comer. Lo hicieron aconsejados por su amiga, la gijonesa Begoña Pérez, que ejercía de "anfitriona". "Queríamos probarlos", sostuvo Pino. "Los oricios son una exquisitez, una ‘delicatessen’", afirmó Begoña Pérez.

Muchos restaurantes y sidrerías, eso sí, carecían ayer de estos erizos de mar. Su llegada a las cocinas gijonesas no está resultando sencilla por las desfavorables condiciones para salir a recolectarlos. De hecho, los impulsores de la iniciativa gastronómica prevén prolongar unos días su duración. "Fue un fin de semana horrible en ese sentido", subrayó Cristina Rey, propietaria de La Gitana, que destacó la importancia del inminente comienzo de la campaña de recogida regional "para que se mueva producto de aquí", que servirá como un estímulo "económico".

Por la sidrería El Planeta, en Cimavilla, se pasaron los amigos José Antonio Ortiz, Manuel Fernández y Tomás Fernández. El primero, de Vitoria. Sus acompañantes, ovetenses. "Dejé de comerlos cuando no se podían coger en Asturias; ahora hay que volver a lo autóctono", aseguró Manuel Fernández, que tildó de "necesarias" iniciativas como "La Mar de Oricios" para "proteger y cuidar" el producto. En una línea similar se expresó Roberto Cristóbal, uno de los propietarios de El Planeta. "Hay que aguantar esta tradición", recalcó el hostelero, que aplaudió que, por tercer año consecutivo, se puedan capturar oricios en Asturias. "Lo veo perfecto; la costa que más tiene es la nuestra", indicó.

También participa en "La Mar de Oricios" la sidrería Gijón, situada en Marqués de San Esteban. Allí acudió Lara Martínez, una de las responsables de la sidrería La Collota. Ayer pasó de hostelera a comensal. "Soy ‘oriciera’ desde pequeña; siempre que hay los pido, a poder ser crudos", afirmó Lara Martínez, que calificó este producto como "una seña de identidad" regional. "El oricio marina bastante bien con la sidra", manifestó la propietaria Aksana Harustovich, que ensalzó estas jornadas como una manera de "potenciar el sector".

Los leoneses Roberto y Jorge Pérez no se privaron ayer de catar unos oricios en el restaurante El Saúco, en Pumarín. Se les hacía la boca agua mientras el camarero Miguel González les servía los erizos de mar. El hostelero Eduardo Juanes aplaudió que ya está al caer la campaña de captura en aguas asturianas. "Tradicionalmente los oricios de aquí son más de roca y los de Galicia de bajamar; y los asturianos tienen más sabor", afirmó Juanes. La afición por los oricios, el "manjar del Cantábrico", no decae en Gijón.