La gijonesa María Rodríguez, 48 años, aun recuerda la fecha en que le diagnosticaron cáncer de mama: "quiero dar visibilidad a lo que se hace"

María Rodríguez nunca olvidará el 27 de septiembre de 2024, la fecha en la que recibió la confirmación de su diagnóstico de cáncer de mama. Desde entonces, para esta vecina del barrio de Laviada resultó "clave" encontrar el apoyo que le brindaron en la junta local de la Asociación Contra el Cáncer. Este mediodía, un mes después de haber recibido su última sesión de inmunoterapia, esta gijonesa de 48 años será la encargada de leer el manifiesto por el Día Mundial Contra el Cáncer. El encuentro, al que la entidad anima a todos a participar, tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza Mayor. "Queremos implicar a todas las personas y alcanzar el compromiso de todos. Tenemos que estar unidos contra el cáncer", expresó ayer la presidenta de la asociación en Gijón, Teresa Sánchez.

En la entidad consideran que esta jornada "es una oportunidad para poner en valor la escucha", así como para "aminorar los obstáculos para los pacientes" y para "mejorar los asistenciales".

Para María Rodríguez, poder poner voz a los pacientes oncológicos en Gijón resulta muy enriquecedor. "Nunca he ocultado mi enfermedad y las secuelas que implican los tratamientos. Me hace ilusión porque quiero dar visibilidad a lo que se hace en la asociación", señaló Rodríguez, quien acudió a las instalaciones de la entidad la tarde previa a conocer su diagnóstico. "Me había hecho otras pruebas y ya esperaba que eso iba a ocurrir. Entonces, decidí plantarme aquí porque me encontraba perdida. Aquí me explicaron todo y encontré un punto de encuentro importante para ver que no estás sola", desarrolló, antes de resaltar que "aquí se trabaja mucho por tener un apoyo más humano e integral, facilitando tener ayuda de nutricionistas y psicólogos desde el primer momento", agregó sobre las bondades de la asociación en Gijón.

Trabajadoras en la asociación. / Marcos León

Los servicios gratuitos que ofrece la Asociación Contra el Cáncer en Gijón son variados. Facilitan atención psicológica, social, logopédica y acompañamiento. Todas las claves de su actividad la darán a conocer esta mañana con dos mesas de información, que estarán en la calle Corrida y en la propia plaza Mayor de 11.00 a 14.00 horas. "Queremos que sepan que nos tienen a su disposición", subraya Sánchez, que añade que en esas mesas regalarán pulseras.

Campaña "Detrás de la compra de tu vida hay mucho más"

Más allá de la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer este 4 de febrero, la entidad también impulsará otras acciones a lo largo de este mes. Del 6 al 15 de febrero estará activa la campaña "Detrás de la compra de tu vida hay mucho más", con la que se podrán realizar donaciones para la asociación en todos los supermercados Masymas, Día, Familia y Spar. Al pagar sus respectivas compras, los clientes podrán donar entre 1 y 99 euros, que irán destinados a la investigación y la mejora de la vida de las personas con cáncer y su entorno. "El año pasado recaudamos más de 40.000 euros en toda Asturias. Esta vez queremos llegar a 60.000 euros", apuntó Sánchez.

Con el objetivo de darle mayor visibilidad a la asociación, su color verde característico también estará en los brazaletes que portarán en sus próximos partidos como locales a lo largo de este mes el Sporting (el 8 de febrero), el Telecable Hockey Club (el sábado 7) y el Inter de Gijón Femenino, el día 22.

En la asociación se marcan el reto de seguir "humanizando el diagnóstico de cáncer". "Queremos que desde el primer momento se les atienda de una forma más cercana y que no sientan que son un simple número", argumentó Sánchez. Entre las novedades que pondrán en marcha este año, la presidenta de la entidad incidió en que próximamente arrancarán las actividades de ejercicio físico oncológico en la sede de la junta local.