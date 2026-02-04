El Hospital de Cabueñes se prepara para reforzar la cirugía de pared abdominal con una operación retransmitida en directo: "El resultado es genial"

Integrantes del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Cabueñes y profesionales de otros centros sanitarios de la región e incluso de otras comunidades se dieron cita esta mañana en el salón de actos de Cabueñes. Fue allí donde pudieron seguir en directo la operación que el coordinador de la unidad de Pared Abdominal Compleja del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Javier López Monclús, llevó a cabo en un quirófano de la tercera planta del complejo sanitario gijonés. "Es una suerte poder ver cómo lo hace, que nos lo explique y nos aconseje. Es un referente", comentaron los cirujanos que asistieron a la jornada.

Javier López Monclús fue el encargado de liderar la intervención retransmitida en directo. Trabajó de la mano de Macarena Soto y Carlota Serrano, profesionales del servicio de Cirugía General de Cabueñes. La operación se realizó con el abordaje craneal totalmente extraperitoneal con visión extendida preperitoneal (PeTEP). Esta técnica, explicó López Monclús, "permite tratar de forma poco agresiva hernias o defectos de pared abdominal tanto simples como complejos".

Tras la intervención, que tuvo unas dos horas de duración, los profesionales confirmaron que "ha salido todo genial y el paciente, seguramente, mañana pueda recibir el alta". "De haber hecho otro tipo de abordaje, no podría salir tan pronto por la necesidad de drenaje", comentaron.

"Mejorar nuestros datos"

El objetivo del servicio de Cirugía General de Cabueñes es implementar esta técnica "en breve". Hasta ahora, la sección de Pared Abdominal de Cabueñes se centraba en el abordaje laparoscópico. "Esta técnica que vamos a empezar a realizar minimiza todavía más la parte invasiva. Es previsible que consigamos mejorar los datos que tenemos con la laparoscopia convencional y la cirugía robótica", indicó el doctor José Luis Rodicio, impulsor de la jornada. Cabueñes inició el uso de la tecnología robótica en marzo de 2025 y ya ha practicado 22 intervenciones de hernia ventral y otras seis inguinales.