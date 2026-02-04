Javi Chauseiro, punto y aparte a medio siglo de devoción grupista

De los cerca de 88 años que tiene de vida el Grupo Covadonga, fundado un 10 de mayo de 1938, más de medio siglo ha estado bajo la supervisión y cuidado de Javier Chauseiro, histórico trabajador de la institución que esta semana se ha despedido de sus compañeros por su jubilación, tras toda una vida dedicada por y para el Grupo. En un homenaje que le han querido realizar, Joaquín Miranda, presidente del club, le hizo entrega ayer de una insignia conmemorativa a "una persona única". "Es algo impresionante, estar cincuenta años y seis meses en la misma empresa sin cansar... y haciéndolo bien", expresó Miranda.

Chauseiro dio sus primeros pasos como trabajador en el Grupo a los 15 años y empezando por la base; como chico de los recados. "Era el pinche para todo", recordó el propio homenajeado que también rememoró con cariño el sentimiento de pertenencia que vivió en esos primeros años y los posteriores. "Las personas se querían mucho y había mucho apego y eso era lo que recogías como trabajador", afirmó Chauseiro.

No tardaría en dar el salto a un puesto de más responsabilidad y con 24 años, tras ser peón y estar en la portería principal, se convirtió en el jefe de personal subalterno. Posteriormente, acabaría como jefe de instalaciones, puesto en el que se ha retirado. Por el camino, recuerda infinidad de anécdotas y visitas que le marcaron. "Si tuviese que destacar, recuerdo cuando vinieron los Reyes de España, también cuando estuvieron los anteriores. Pero sin duda, me acuerdo de la visita de Samaranch , que luego comió en la cafetería", aseguró Chauseiro sobre el encuentro que tuvo con el mítico presidente del Comité Olímpico Internacional.

Más allá de las visitas ilustres, también hubo momentos que marcaron un antes y un después en su trayectoria laboral. Uno de los que le viene a la mente como si fuera ayer supuso un gran susto. "Fue la primera vez que se tuvo que desalojar el Grupo Covadonga. En el guardarropa recogí una caja que se sospechaba que tenía una bomba", narró el homenajeado. "Venía caminando con ella muy despacio", apuntó Miranda, a lo que el trabajador del Grupo continúa con la historia. "La llevé con cuidado a la sala de juntas y allí vi que era un explosivo", expresó Chauseiro. Resultó que días antes de que Sergio Rodríguez, explotara la tienda de electrodomésticos Muniello en la calle Trinidad, casi hace lo propio en las instalaciones del club gijonés. El conocido como "Bombero de Muniello" sería condenado a 39 años de edad por estos hechos en los que hirió de gravedad a tres personas. Aquello pasó en 1993.

Otro de los momentos claves en su trayectoria profesional fue la histórica huelga de los trabajadores del Grupo. "Nunca se había cerrado", señala el ahora antiguo jefe de instalaciones que añadió la pandemia como otro momento que no olvidará. "Ahí volvieron a cerrarse las instalaciones y estuve trabajando. Todo el mundo en casa y yo aquí con otros dos compañeros a cargo", dijo.

"Me está llegando el cariño"

Pasado lo malo del Covid, en estos últimos años Chauseiro siguió ejerciendo su puesto con "la misma profesionalidad de siempre" que para algunos socios "le puede parecer excesiva exigencia". "Me sorprende algunos de los mensajes de cariño porque seguro que a muchos les quité el carné", aseguró de forma jocosa el homenajeado. "Es una gran sociedad. Los socios te dan mucho cariño, aunque a veces te lo quitan", completó Chauseiro.

Pese a que su vida laboral de más de medio siglo haya llegado a su fin, su vinculación con el Grupo Covadonga al que tanto le ha dado no termina y confía en que pueda seguir ayudando desde otro ámbito. Contó que seguirá acudiendo a las instalaciones, aunque no como deportista porque "no quiero suponer un estorbo para mis compañeros". "Si puedo colaborar con el Grupo en lo que sea, así lo haré", sentenció Chauseiro. ◼