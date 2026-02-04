La M.O.D.A. llega a Gijón en pleno regreso triunfal: "El parón que hicimos nos vino genial y eso se refleja en el disco y en los conciertos"

En plena era de la inmediatez y en un sector que invita a producir de forma constante para no caer en el olvido de las multitudes, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, la M.O.D.A., decidió frenar su actividad a finales de 2023 tras más de una década encadenando discos y conciertos. Tras dos años de parón, el grupo burgalés regresó en noviembre de 2025 a los escenarios para presentar su nuevo álbum, "San felices", con cuyas canciones vibrará Gijón este viernes en el concierto que acogerá la plaza de toros de El Bibio desde las 21.00 horas. Las entradas, al igual que para el resto de los 40 recitales que componen la gira, están totalmente agotadas. "Estamos en un momento muy bonito. El descanso nos vino genial y eso se refleja en el disco y en los conciertos", expresa el vocalista de la banda, David Ruiz.

Con "San felices", la M.O.D.A. ha apostado por remarcar la importancia de lo que sucede más allá de las grandes capitales. "Es una reivindicación de los pueblos, de los barrios, del día a día, de tener los pies en el suelo y de esa sencillez de nuestros mayores", explica Ruiz, encantado con el resultado obtenido en este trabajo producido por Carlos Raya y que cuenta con dos colaboraciones, las de Leiva y Repion. "Poder compartir esos momentos con artistas a los que admiramos y que ellos quieran sumarse a nuestras canciones es una de las cosas más bonitas que hemos vivido. Son recuerdos que se quedan marcados", asegura.

Más allá de esos instantes vividos durante el proceso de grabación, Ruiz y sus compañeros celebran que "desde el principio vimos que el disco estaba conectando con la gente". Esas sensaciones se confirmaron cuando arrancó la gira. "Para nosotros, los directos son lo más importante y donde cobra todo sentido. Ver al público es una sensación indescriptible y nos está flipando ver a gente de edades muy variadas entre el público", afirman los integrantes de la banda, enamorados de "la comunión que se genera con la gente que nos viene a ver tocar". "Eso es lo mejor de la música, sin duda", subrayan.

De cara al concierto de Gijón, en el que sonarán los temas de "San felices" y algunos de sus clásicos, avanzan que "los asistentes se van a encontrar a un grupo dejándose la piel e intentando transmitirles lo que significan nuestras canciones para nosotros".

Entradas agotadas en 41 conciertos

El vínculo de La M.O.D.A. con Asturias se remonta a sus primeros años de actividad. "Nos sentimos muy bien tratados en todos los sitios que hemos tocado, pero Asturias es uno de esos sitios que han estado desde el principio ayudándonos a ir creciendo", apunta Ruiz, antes de poner el foco en que "todavía recordamos actuaciones en Gijón y en Oviedo, pero también cuando tocamos en una asociación en Piloña para 80 socios". Ruiz destaca que en el Principado siempre se han sentido "muy queridos". "Al principio venían a vernos 50 personas, luego eran 70, la siguiente eran 100 y ahora vamos a tocar en un pedazo de sitio como el Gijón Arena. Estamos muy agradecidos al público asturiano por cómo nos recibe", señala el cantante, compositor y guitarrista de La Maravillosa Orquesta del Alcohol.

Noticias relacionadas

Gijón ya cuenta las horas para vibrar de la mano de un grupo que saborea uno de sus momentos más dulces y en el que remarcan que "somos conscientes de la suerte que tenemos de poder estar viviendo todo esto". "Parar no era sencillo, pero era muy necesario", zanjan.