Medio millón de la EMA para renovar parte de sus redes en Somió

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) acometerá una importante obra en el camino de las Magnolias, en la parroquia de Somió, para renovar sus redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento e implementar la red de aguas pluviales. El plan de obra acaba de salir a licitación con un presupuesto de 553.170,35 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de seis meses.

En concreto, se proyecta la renovación de la red de abastecimiento en el camino de las Magnolias y la travesía de los Acebos hasta su conexión con la red existente en el camino de los Acebos y de la red de saneamiento en las Magnolias y el camino de Quiñones.

La operación se plantea teniendo en cuenta tres realidades. Por un lado que la red de agua potable tiene una antigüedad estimada de más de 50 años lo que hace que sufra frecuentes roturas y averías que merman la calidad del servicio. Por otra parte, que hay dos tramos de la red de saneamiento entroncados a la red privada de la denominada Colonia del Río Piles. Y, en tercer lugar, que en ese ámbito no hay red de aguas pluviales.

Un mes para los contadores

Por otro lado, la EMA ha ampliado hasta el 6 de marzo el plazo para la recepción de ofertas a la primera fase del millonario contrato para la renovación de los contadores de la red. Una inversión de casi 8 millones para instalar el sistema de telelectura. Un mes para que las empresas puedan presentarse a una primera actuación que conlleva suministro, instalación y mantenimiento de 20.622 contadores de agua en lo que la EMA denomina «franja litoral» de Gijón y que se corresponde con ocho de las áreas en las que la empresa tiene distribuido su trabajo, incluyendo el puerto de El Musel. n