Ya es oficial, Gijón volverá a acoger este verano el festival "Love the 90's": día y ubicación de esta cita musical

El parque Hermanos Castro de Gijón volverá a acoger este verano el festival "Love the 90's", una cita musical que ya se vivió con enorme éxito en 2018 y donde tienen cabida todos los grupos que triunfaron en los años 90.

De momento solo se conoce la ubicación y el día elegido para esta cita, que será el próximo 1 de agosto, aunque próximamente se conocerá el cartel, así como los precios de las entradas.

Concierto de OBK durante la pasada edición de "Love the 90's" en Gijón. / Marcos León

Para hacernos una idea de quiénes serán los conocidos artistas que podrán pasar por Gijón en agosto, podemos tener en cuenta quiénes actuarán en otras citas de "Love the 90's" en España, ya que solo unos días antes, el 18 de julio, se celebrará el "Love the 90's" en Córdoba. Por la capita andaluza pasarán Jenny de "Ace of base", Safri Duo, Paradisio, Ku Minera, Viceversa y Doble Visión, entre otros, así que es posible que alguno repita en Gijón.

Otro de los "Love the 90's" que también han publicado ya su cartel en Valencia, que será el 30 de mayo. En este caso, el festival sumar a artistas como Vengaboys, Rozalla, 2 Fabiola o Amistades Peligrosas.

Entradas

De momento, en la web de "Love the 90's" Gijón sólo permiten apuntarse a una lista de correo para ser los primeros en comprar las entradas de las que todavía se desconoce precio.