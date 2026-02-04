Reconocimiento a las artistas que no salen en los manuales: el comisario de la exposición "13 creadoras" presenta un libro con la Alcaldesa sobre el arte femenino español del siglo XX

Con un guiño a Peggy Guggenheim y esa "Exhibition by 31 Women" que marcó un hito en el arte mundial en 1943, la sala 1 del Antiguo Instituto recoge las miradas, mensajes, expresiones y colores de 13 artistas seleccionadas por Santiago Martínez. Un recorrido por la pintura, escultura y fotografía que ayer quiso conocer de primera mano la alcaldesa, Carmen Moriyón, en una visita guiada por el mismo comisario.

El comisario de la exposición mostró su agradecimiento a la Regidora por su presencia y aplaudió las facilidades recibidas para llevar a cabo este trabajo. "Nunca había vivido esa experiencia de colaborar con dos departamentos distintos (Cultura e Igualdad) a nivel público y es una grata rareza", reconoció Martínez, para dar luego paso a un recorrido por todas las obras expuestas y también por la trayectoria de las artistas que hay tras ellas.

Asistentes a la exposición «13 creadoras». | JUAN PLAZA

Una muestra multigeneracional que agrupa diferentes disciplinas de las décadas de los 50 hasta los 80. Desde la observación de los materiales industriales y su asimilación en la naturaleza en la escultura de Carmen Castillo, pasando por la geometría singular y formas deconstruidas influidas por el movimiento madí de los cuadros de María Braña, hasta el "Proyecto Jícara" de Tania Blanco en el que el cacao es el protagonista a través de la pintura realizada con esta semilla y los cuencos en donde se conservaba en la América prehispánica.

Visibilizar a las artistas

La visita a la exposición "13 creadoras" sirvió de preludio para la conferencia que acompañó acto seguido en la Escuela de Comercio. El propio Santiago Martínez, junto a Moriyón y Goretti Avello, directora de Igualdad, presentó la publicación, "Creadoras en las artes plásticas 3", un libro con el que se cierra un programa impulsado en marzo de 2023 y en el que se recoge la historia del arte femenino español del siglo XX hasta la actualidad.

Por la izquierda, Goretti Avello, Santiago Martínez y Carmen Moriyón. | JUAN PLAZA

"Santiago Martínez ha logrado recuperar y registrar de manera magistral las trayectorias de muchas creadoras que durante demasiado tiempo no contaban con la visibilidad que merecían", expresó Moriyón. El libro se suma a los dos anteriores, en los que se repasaba lo contado en ese ciclo de charlas que ha cogido fama más allá de las fronteras asturianas. "Es un orgullo que haya podido llevar estas conferencias a otras ciudades", reconoció Martínez, añadiendo que "la clave de la publicación del libro es documentar y complementar esta historia de mujeres que no aparecen en los manuales de arte".

El libro cuenta con cinco capítulos, uno por cada conferencia que se impartió, y repasa desde el nacimiento de las primeras vanguardias en nuestro país, hasta la mirada del arte actual. Todo desde la perspectiva y poniendo en el centro a artistas femeninas como Maruja Mallo, Esther Ferrer o Carmen Laffón. "En esta publicación, una de sus peculiaridades, es intentar recoger a todas las artistas, o a muchas de ellas, de ahí que hayamos podido lanzar hasta tres libros de ‘Creadoras en las artes plásticas’", mencionó Martínez en la conferencia donde los asistentes pudieron hacerse con una entrega gratuita del libro.