Otro retraso tras más de dos años de obras: la construcción del colegio de Nuevo Roces se puede alargar hasta esta fecha

Otra demora en el colofón de las obras del colegio público de Nuevo Roces. La conclusión de los trabajos –que arrancaron en octubre de 2023– estaba fijada para el presente mes de febrero (tras una primera prórroga de cinco meses), si bien una ampliación de plazo solicitada por la constructora Citanias marca que el final de las labores llegará, como máximo, a finales de mayo. Fuentes de la Consejería de Educación ratifican, no obstante, el "compromiso" de que el centro abrirá el próximo curso.

El colegio, que se ubicará en la calle Benito Otero Martínez, cuenta con un presupuesto de 16,52 millones. Tendrá tres plantas y un sótano, además de una pista deportiva semienterrada y cubierta con un plano verde y una grada. Uno de los motivos por los que la constructora pidió un mayor margen de maniobra radica en la plantación para la cubierta ajardinada. Se considera que no ha llegado el momento óptimo para dicho proceso. También para acompasar la propia construcción del centro con la instalación del equipamiento. Pese al retraso en la conclusión de la obra, tanto desde la constructora –en cuanto a la estructura como tal– como desde el Principado resaltan que no debería haber problema alguno para que en unos meses puedan empezar allí las clases.

En un principio, el proyecto debería haber acabado en octubre de 2025. No fue posible. La empresa se había encontrado con dificultades técnicas con la excavación y los muros de contención durante la primera fase de un plan también "complejo", pues buena parte de la estructura está semienterrada. Asimismo sufrió retrasos en la concesión de la autorización para instalar las grúas necesarias y, para más inri, las lluvias concentradas en un periodo determinado dificultaron los trabajos iniciales. Por tanto, concedida esta nueva ampliación, finales de mayo es la fecha límite para que termine la obra. Después habrá un mes para una puesta a punto hasta la entrega al Principado.

Noticias relacionadas

"Preocupación" en CC OO

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón (CC OO) trasladó ayer su "preocupación" por "la falta de información" al respecto de la marcha de los trabajos del colegio público de Nuevo Roces. "Es una infraestructura muy demandada por los vecinos de la zona", aseveró su secretario general, Jorge Espina, que reclamó "agilizar los plazos". "La Consejería se tiene que poner las pilas", sentenció Espina.