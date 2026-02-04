Vox divide al gobierno de Gijón con su propuesta de impedir acceder con burka a espacios municipales: PP da su apoyo y Foro lo rechaza

La proposición que la concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco, llevará al Pleno de la semana que viene con la intención prohibir que mujeres con burka, niqab "u otras prendas similares" puedan entrar en dependencias municipales ha provocado un desencuentro entre los dos socios del gobierno local que lidera Carmen Moriyón. El PP ya ha anunciado que votará a favor al entender que el uso de esas prendas no solo genera un problema de seguridad sino que fomenta valores contrarios a "la igualdad y la dignidad de la mujer. Foro, por su parte, votará en contra. "No vamos a ir en contra del Tribunal Supremo", se explica desde Foro en referencia a la sentencia que anula la ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del velo integral en los espacios municipales.

La iniciativa plenaria de Vox argumenta con razones de seguridad y certificación de la identidad que se impida el acceso a espacios municipales de personas que oculten de manera parcial o total su rostro. A la hora de ejemplificar esa situación Vox solo hace referencia al uso del burka o el niqab. No a otro tipo de prendas o complementos.

De hecho, en la exposición de motivos la concejala y diputada autonómica de Vox concreta que "la utilización de prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico, impide objetivamente la identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta".

Desde el PP, su líder municipal, y Vicealcaldesa de la ciudad, Ángela Pumariega, adelantaba el voto favorable de su grupo en coherencia "con la línea que defiende nuestro partido en toda España de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Estas prendas, al impedir la identificación de las personas, no solo pueden afectar a la seguridad en espacios públicos, sino que también resultan contrarias a valores irrenunciables para nosotros como la igualdad y la dignidad de la mujer".

Pumariega asegura que "entendemos que es una cuestión sensible, pero los principios constitucionales de igualdad, dignidad de la persona y seguridad deben prevalecer siempre sobre cualquier consideración de índole cultural o religiosa".

Proteger a la mujer

Mientras, desde Foro se pone sobre la mesa el antecedente judicial catalán para rechazar este tipo de limitaciones en Gijón. El Supremo anula la ordenanza por considerar que en ella "se limita el ejercicio de la libertad religiosa de las portadoras del velo integral y que el Ayuntamiento carece de competencia para regular una limitación del ejercicio del derecho fundamental referido, para lo que es necesaria la previa existencia de una ley".

Además, y ese es un elemento que se destaca desde Foro que tiene las competencias en materia de Igualdad del Ayuntamiento a través de la propia Alcaldesa, la sentencia del Supremo llama la atención sobre el riesgo de que la prohibición "pueda producir el efecto perverso de negarle la integración en los espacios públicos a la mujer a la que se pretende proteger". Foro rechaza ir a prohibiciones porque, además, entiende que ya existen los mecanismos necesarios para que se le pueda pedir a una persona que muestre su rostro si lleva algún elemento que complique su identificación. Se recuerda que durante meses la pandemia obligó a la población a tapar con una mascarilla su rostros.