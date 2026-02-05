Los colegios de Gijón, en alarma tras dos robos y un intento de asalto: "Lo han destrozado todo"

Al menos dos robos y un intento de atraco en locales de asociaciones de familias en recintos de colegios públicos de Gijón han puesto en alerta a la comunidad educativa. El más afectado por ahora ha sido el Ampa del Colegio Los Pericones, que amaneció este miércoles con la triste imagen de su sede, ubicada en la antigua casa del conserje del centro, destrozada. En este último caso, los cacos se llevaron el dinero de la recaudación de unos talleres, pero se estima que lo verdaderamente costoso será rehabilitar el local como tal. Agentes de la Policía Científica ya han recabado pruebas para tratar de esclarecer lo sucedido. "Lo destrozaron todo", se lamentan los afectados. Junto a ellos, ha sufrido también un robo esta semana la asociación de familias del colegio de El Llano, y en el Manuel Martínez Blanco se produjo una tentativa que no llegó a consumarse.

Las familias de Los Pericones se muestran sorprendidas por los daños causados al local. Y a juicio de Silvina Beguiristáin, presidenta de la asociación, el robo estuvo bien pensado. "La semana pasada vimos que la persiana estaba forzada desde fuera", asegura. Por los rastros de los desperfectos, la asociación entiende que los responsables cogieron una barra de la puerta principal y que con ella forzaron la persiana del baño, en la parte trasera de la casa, para romper la ventana. "Luego ya fueron directos al despacho donde teníamos la caja. La puerta del despacho estaba cerrada con llave, pero la rompieron e hicieron un agujero enorme. Fueron directamente a por el dinero", resume. Explica también la presidenta de este Ampa que la asociación "venía tiempo" quejándose de un "foco de inseguridad" en las inmediaciones del colegio, en el tramo más próximo a La Tejerona. "Ahí, bajando las escaleras, suele haber grupos de botellón y creemos que es un foco de tendencia para que ocurran estas cosas. Falta vigilancia", opina. El "botín" robado es de poco más de cien euros.

Por su parte y, por suerte en este caso, sin apenas daños materiales, en el colegio de El Llano sufrieron un robo de similar cuantía la noche anterior, en la madrugada del lunes al martes. "Reventaron el armario del Ampa y falta dinero de la caja", explica Sara Noval, directora del centro. Ayer, además, volvió a llamar a la Policía al ver que la puerta de material de Educación Física estaba dañada, suponen en El Llano, porque los ladrones creyeron que esa puerta daba acceso al centro y no a un almacén. El lunes la portilla de la valla del colegio también amaneció abollada. "Parece que andan por la zona", razona Noval.

Desde el colegio Manuel Martínez Blanco, situado también cerca del parque de Los Pericones, confirman haber sufrido en estos últimos días un intento de robo que, como los anteriores, se está investigando. Mientras tanto, las federaciones de Ampas animan a las asociaciones a "extremar precauciones" estos días. También advierten a posibles delincuentes de que estos ataques son más bien incoherentes: las asociaciones apenas guardan efectivo en sus sedes porque la mayoría de las operaciones se hacen ya por transferencia.