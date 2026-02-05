Amplio despliegue policial en la avenida Gaspar García Laviana de Gijón, en un registro por una investigación sobre drogas

Un vecino de la avenida Gaspar García Laviana fue arrestado por la Policía en el marco de una investigación sobre supuesto tráfico de drogas. El despliegue policial que comenzó a media mañana y se prolongó hasta las dos de la tarde, motivó la curiosidad de otras personas que pasaban por el lugar, trabajadores de negocios próximos y clientes de los mismos, pese a que desconocían el motivo de la actuación de la Policía.

El detenido está vinculado a un negocio próximo a su domicilio, en el que también trabajan más personas, uno de los cuales desvinculó el negocio de cualquier tipo de supuesta irregularidad, declinando hacer más comentarios.

Poco antes de las dos de la tarde, varios agentes permanecían en el portal del detenido, que posteriormente fue acompañado desde su domicilio por policías hasta un coche patrulla, que aguardaba para trasladarlo hasta la Comisaría de Policía de Gijón.