El artista Marcos Tamargo lleva su talento desde Gijón hasta el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo se ha convertido esta semana en el epicentro de la creación contemporánea asturiana con la inauguración de una exposición del artista gijonés Marcos Tamargo, una iniciativa impulsada por la eurodiputada popular Susana Solís que busca reforzar la presencia de Asturias en el corazón de las instituciones comunitarias.

Desde este pasado lunes y hasta el próximo viernes, 6 de febrero, la sede parlamentaria acoge quince obras seleccionadas que proponen un espacio de pausa y pensamiento crítico en medio de la frenética agenda política de Bruselas.

El artista Marcos Tamargo afirmó defender valores como "el tiempo, el silencio y la mirada" es hoy “también un acto político”, y recordó que la cultura “no es un adorno, sino una herramienta esencial para pensar y mantener viva una mirada crítica”.

Durante la apertura de la muestra, Susana Solís enfatizó que el Parlamento debe ser un lugar donde Europa "se piense y se sienta", defendiendo que la cultura no es un sustituto del debate político, sino una herramienta fundamental para entender la complejidad del mundo actual. La eurodiputada destacó la importancia de llevar la voz de Asturias a las instituciones europeas de forma directa, permitiendo que los ciudadanos perciban la utilidad de estas instituciones a través de algo cercano y tangible.

El acto inaugural, que contó con el respaldo del embajador de la Representación Permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, sirvió para reivindicar que la identidad europea se construye no solo a través de reglamentos y economía, sino también mediante el talento y la sensibilidad artística de regiones como la asturiana.

Finalmente, esta intervención artística trasciende lo meramente expositivo para situarse como un pilar estratégico en la carrera de Oviedo hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. Al proyectar el talento de la región en una plataforma de visibilidad internacional como Bruselas, se refuerza un proyecto de largo recorrido que aspira a posicionar a toda Asturias como un territorio creativo de vanguardia.

Noticias relacionadas

La muestra concluye su estancia este viernes, dejando tras de sí un firme compromiso del Parlamento Europeo con el uso de lenguajes artísticos para conectar la política con la ciudadanía y el pensamiento crítico.