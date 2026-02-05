¿Qué es el burka?: la prenda que Vox y el PP quieren prohibir en Gijón

"Burka, niqab u otras prendas similares". Esas son las referencias expresas a los velos islámicos que la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, incluye en la iniciativa plenaria que busca impedir el acceso a dependencias del Ayuntamiento de Gijón a quienes lleven oculto su rostro. Por ahora solo el PP ha mostrado su apoyo a esta iniciativas que Vox también ha llevado a otros ayuntamientos y parlamentos de España.

¿Pero que son el burka y el niqab? Son las dos modalidades de velos islámicos integrales frente a los velos no integrales, como el hiyab, que sí dejan ver el rostro de la mujer que con lleva. Sin ser habitual, el hiyab es una prenda que se puede ver en las calles de Gijón. No ocurre lo mismo con los velos integrales. Ni siquiera en las entidades sociales de Gijón que acogen a inmigrantes y refugiadas se ha recibido a ninguna mujer que use burka.

El burka es un velo único que cubre a la mujer de la cabeza a los pies ocultando su rostro y su cuerpo. Se permite la visión a través de una pequeña malla a la altura de los ojos. Su uso es una obligación para las mujeres en el Afganistán de los talibanes.

Dejar solo visibles los ojos también es el objetivo del niqab, aunque en este caso es más bien la superposición de varios velos que cubren el cuerpo por un lado, la cabeza por otro y la zona de la boca y la nariz con otra pieza de tela.

Frente a estas dos modalidades hay otros velos islámicos que no ocultan el rostro de las mujeres que lo llevan. El hiyab es el nombre genérico mas conocido pero también están la shayla, el al-Amira, el kmhimar o el chador. El sshayla esun velo largo y rectangular que se envuelve alrededor de la cabeza y se echa sobre los hombres. No hay restricciones de color sobre ese velo. Igual que con el hiyab donde el velo se ajusta más a la cabeza.

El Al-Amira es un velo de dos piezas, una se ajusta a la cabeza y el otro cubre los hombros y el khimar un velo largo en forma de capa que se extiende hasta la cintura. El chador cubre todo el cuerpo dejando el rostro al descubierto. Suele ser negro.