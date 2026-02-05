Casa Ataulfo, en Gijón, estrena la temporada del oricio con una apuesta por el sabor del Cantábrico

La apertura de la veda del oricio en Asturias ya se deja notar en la hostelería gijonesa. Casa Ataulfo ya comenzó a trabajar con el producto tras acudir a la primera subasta de la temporada y recibir un primer lote de 40 kilos, que apunta a agotarse en pocos días ante la elevada demanda de los clientes. "La gente tiene muchísimas ganas de oricios", explica Juan José Tomás, dueño del establecimiento. "Llevamos más de una semana recibiendo llamadas preguntando cómo estaba la mar y cuándo iban a llegar", señala.

Producto local y de calidad

"Vienen con muy buen tamaño y bastante llenos", destaca Tomás, una característica clave para el consumidor, ya que determina tanto el rendimiento como el sabor del erizo. Desde el local esperan poder disponer de más cantidad en los próximos días. "Para mañana confiamos en tener alguno más", apunta.

Como cada temporada, la comparación entre el oricio asturiano y el gallego vuelve a surgir entre los clientes. En Casa Ataulfo lo tienen claro: "La diferencia está en el tamaño y en el sabor", explica. Recuerda además que el año pasado, pese a la brevedad de la campaña, el producto tuvo una gran acogida. "Fue un éxito rotundo los pocos días que se abrió la veda", señala, y confía en repetir ese resultado este año.

Reservas con antelación

La expectación es tal que muchos comensales ya reservan mesa pensando en los oricios. "Hay gente que llama y ya reserva sus oricios", explica. En algunos casos, incluso concretan cantidades. "No vaya a ser que se queden sin ellos", comentan, reflejando el carácter estacional y limitado del producto. "Que no nos falte en la mesa el producto asturiano", añade Tomás, en un contexto en el que la sostenibilidad y el consumo de proximidad ganan peso en la hostelería.

Con una clientela impaciente, reservas anticipadas y un producto que llega en buenas condiciones, la temporada del oricio arranca con optimismo en Casa Ataulfo. Todo apunta a que, mientras dure la veda, el erizo volverá a convertirse en uno de los protagonistas de la gastronomía gijonesa, reservado para los paladares más fieles y los amantes del sabor del Cantábrico.