La comunidad musulmana de Gijón, sobre la propuesta de Vox de prohibir el burka en espacios municipales: "Quieren rascar votos y crear odio"

"Lo están haciendo para rascar unos votos, pero la idea es un peligro porque puede generar odio". Youssef Amajoud, el presidente de la mezquita Al-Mohcinin, resume con estas palabras su sensación acerca de la propuesta de Vox de impedir el acceso a dependencias del Ayuntamiento de Gijón a quienes lleven "niqab, burka u otras prendas equivalentes". Es decir, a aquellas personas que luzcan prendas que oculten total o parcialmente su rostro.

Youssef Amajoud acumula 26 años viviendo en Gijón y asegura que "jamás he visto a alguien con un burka o un niqab". Por ello, el presidente de Al-Mohcinin no entiende por qué la edil Sara Álvarez Rouco lanzó esta petición el miércoles. "El burka y el niqab tan solo lo suelen llevar en Pakistán y en Afganistán. Entonces, no tiene sentido intentar prohibir algo que no hay", remarca Amajoud, antes de poner el foco en que "un país democrático como España no debería centrarse en estas cosas". "Por suerte, confiamos en que leyes como estas no salgan adelante porque la mayoría de la gente de España es muy abierta y entre todos nos respetamos", agrega.

Más allá del burka y el niqab, las dos modalidades de velos islámicos integrales, en las calles de España sí es más sencillo ver velos no integrales, como el hiyab. "Ningún velo hace daño a nadie. Lo que hacen de esa forma es intentar sacar por algún lado más racismo", denuncia Amajoud.

En esa misma línea se pronuncia Dunia Fernández, una joven que nació en Gijón tres años después de que su madre, Zohra, se mudara a la ciudad desde Casablanca por motivos laborales. En la actualidad, ambas residen junto al resto de su familia en El Llano. "Tanto nosotras como mi hijo, Elías, somos musulmanes", explica Zohra, quien luce hiyab a diario desde hace seis años. "Empecé a ponérmelo y después de este tiempo sigo siendo la misma persona. Llevar un velo no cambia nada a nadie. Entonces, no tiene sentido querer imponer normas como esta", argumenta esta marroquí residente en Gijón.

Por su parte, Dunia Fernández reivindica que "no me sorprende que Vox haya lanzado esta propuesta". "Es un partido que quiere crear racismo y generar situaciones de odio", denuncia esta joven.