Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, será el pregonero de la Semana Santa de Gijón

Las Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón han propuesto a Eloy Méndez, nuevo director de LA NUEVA ESPAÑA, como pregonero para la Semana Santa de Gijón de este año. La Junta Mayor de las cofradías, reunida hace unos días, defendió la importancia de "preservar como pregoneros la línea de ilustres gijoneses" y que sigan "vinculados" a la ciudad, validando así la propuesta del periodista gijonés, que pronunciará este pregón el próximo día 28 de marzo, a las 20.00 horas, en la parroquia de San Pedro.

Eloy Méndez nació en Gijón en 1983 y es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Tras cursar sus prácticas en este periódico, pasó a formar parte de la plantilla en 2007, en la redacción de Gijón. Ya en 2011 se incorporó a la sección de Asturias, en la redacción central de Oviedo, y posteriormente fue delegado tanto de las ediciones de Avilés como de Gijón, en este último caso hasta noviembre de 2023 y como redactor jefe. El mes pasado dejó su puesto de redactor jefe de Asturias, Sucesos y Economía para asumir la dirección del periódico líder de Asturias y sucediendo en el cargo a Gonzalo Martínez Peón (Avilés, 1964). Añaden las cofradías que Méndez "ha desarrollado una brillante carrera" en el periódico. También que la decisión fue acordada por unanimidad.

Noticias relacionadas

El año pasado, el pregonero de la Semana Santa gijonesa fue Fernando González Landa, presidente de la Fundación Hospital de Jove. La recuperación de estos pregones, en 1999, supuso para las cofradías, dicen, "un paso importantísimo" que consolidó el regreso de esta celebración religiosa en la ciudad en 1995. A ese reimpulso, aseguran, "el fervor popular" le ha dado "un indiscutible apoyo y solemnidad".