Enfermeras eventuales protestan en el hospital de Cabueñes en Gijón por sus contratos "precarios" y recogen 400 firmas

Un grupo de enfermeras eventuales del área sanitaria V de Gijón se manifestaron esta mañana frente a las puertas del Hospital de Cabueñes en protesta por lo "precario" de sus contratos. Las afectadas se han organizado al margen de sindicatos y han iniciado una campaña de recogida de firmas con, por ahora, 400 apoyos. "Nuestros contratos son cortos, de entre 40 o 70 días, pero el problema no es solo la poca duración, sino que dentro de ellos nos pueden cambiar el turno de un día para otro", cuentan las empleadas.

Un sanitario eventual no tiene una plaza fija en el sistema y, por lo tanto, es contactado por las gerencias cuando se necesitan cubrir puestos de acuerdo a la necesidad de ese momento. Señalan ahora estas enfermeras que, en ese sentido, el problema que ellas refieren ahora "ya venía de antes", y que el motivo de la campaña actual es más bien que han perdido la paciencia. Aseguran también que reciben sus carteleras (su calendario laboral) "mes a mes y no hasta el ultimísimo día posible", y que de esa previsión "ni siquiera se pueda una fiar porque te lo pueden cambiar en cualquier momento", modificando, por ejemplo, cadencias laborales con turnos de mañana con los de tarde. "La gente así no puede gestionar las guarderías de sus hijos, su vida personal, nada", se lamentan.

La campaña de recogida de firmas, cuando termine, se enviará a la dirección sanitaria del área gijonesa, a quien las enfermeras señalan primero como competentes para mejorar su situación. "Desde aquí piden las contrataciones al Sespa y el Sespa autoriza o desautoriza. Además, la gestión de carteleras es una gestión local", señalan.