"Es la espiral de odio que Vox trae a Gijón": la respuesta de IU y Podemos a la petición de prohibir la entrada con burka a espacios municipales
"No vamos a caer en esta rueda como ha caído el PP", dice Olaya Suárez
"Buscan problemas que no existen en la ciudad", sentencia Javier Suárez Llana
Aunque la contestación oficial a la iniciativa plenaria de Vox de restringir el acceso a dependencias municipales de Gijón a las mujeres que llevan burka o cualquier otra modalidad de velo islámico integral que les tape por completo el rostro la darán en el Pleno del miércoles, los portavoces de Podemos e IU ya han dejado claro que no van a entrar en la "espiral de odio" que promueve la formación política que encabeza Santiago Abascal ni apoyar iniciativas "racistas y xenófobas".
"En lo de darle publicidad a la xenofobia de Vox no entro. Desde luego no vamos a segur esa rueda y esa espiral de odio que ha iniciado Vox. No vamos a caer en ella como ha caído el PP", explicaba la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, en referencia al anuncio hecho por la portavoz popular, y Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, del apoyo a la iniciativa de Vox. Un apoyo que no comparte el otro socio de gobierno, Foro. El PP basa su posición en la defensa de los derechos de las mujeres y Foro en una sentencia judicial del Supremo que anuló una ordenanza de Lleida que prohibía el uso del burka.
"Todo esto forma parte de una espiral de racismo y xenofobia que es la que infunde Vox con sus discursos e iniciativas y que además buscan dar respuesta a problemas que no existen en nuestra ciudad", indicó por su parte el portavoz de IU, Javier Suárez Llana para quien la iniciativa de la concejala Sara Álvarez Rouco " no tiene que ver con la protección de nada ni de nadie sino con el ataque, una vez más, a personas, El racismo en el siglo XIX y en el siglo XX tenía que ver fundamentalmente con un tema biológico, con el color de la piel. En el siglo XXI el racismo tiene que ver con el odio y la discriminación hacia personas que tienen otra cultura y otras creencias".
"A esto viene Vox al Ayuntamiento de Gijón con iniciativas como ésta, que son iniciativas xenófobas, racistas y como tal serán contestadas el miércoles en el salón de plenos", remató Suárez Llana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
- Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente
- Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio
- Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina