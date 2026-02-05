Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

"Es la espiral de odio que Vox trae a Gijón": la respuesta de IU y Podemos a la petición de prohibir la entrada con burka a espacios municipales

"No vamos a caer en esta rueda como ha caído el PP", dice Olaya Suárez

"Buscan problemas que no existen en la ciudad", sentencia Javier Suárez Llana

Una mujer con burka.

Una mujer con burka. / Emilio Naranjo

R. Valle

Aunque la contestación oficial a la iniciativa plenaria de Vox de restringir el acceso a dependencias municipales de Gijón a las mujeres que llevan burka o cualquier otra modalidad de velo islámico integral que les tape por completo el rostro la darán en el Pleno del miércoles, los portavoces de Podemos e IU ya han dejado claro que no van a entrar en la "espiral de odio" que promueve la formación política que encabeza Santiago Abascal ni apoyar iniciativas "racistas y xenófobas".

"En lo de darle publicidad a la xenofobia de Vox no entro. Desde luego no vamos a segur esa rueda y esa espiral de odio que ha iniciado Vox. No vamos a caer en ella como ha caído el PP", explicaba la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, en referencia al anuncio hecho por la portavoz popular, y Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, del apoyo a la iniciativa de Vox. Un apoyo que no comparte el otro socio de gobierno, Foro. El PP basa su posición en la defensa de los derechos de las mujeres y Foro en una sentencia judicial del Supremo que anuló una ordenanza de Lleida que prohibía el uso del burka.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

"Todo esto forma parte de una espiral de racismo y xenofobia que es la que infunde Vox con sus discursos e iniciativas y que además buscan dar respuesta a problemas que no existen en nuestra ciudad", indicó por su parte el portavoz de IU, Javier Suárez Llana para quien la iniciativa de la concejala Sara Álvarez Rouco " no tiene que ver con la protección de nada ni de nadie sino con el ataque, una vez más, a personas, El racismo en el siglo XIX y en el siglo XX tenía que ver fundamentalmente con un tema biológico, con el color de la piel. En el siglo XXI el racismo tiene que ver con el odio y la discriminación hacia personas que tienen otra cultura y otras creencias".

Noticias relacionadas y más

"A esto viene Vox al Ayuntamiento de Gijón con iniciativas como ésta, que son iniciativas xenófobas, racistas y como tal serán contestadas el miércoles en el salón de plenos", remató Suárez Llana.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  2. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  3. Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
  4. Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
  5. Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
  6. Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente
  7. Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio
  8. Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina

"Es la espiral de odio que Vox trae a Gijón": la respuesta de IU y Podemos a la petición de prohibir la entrada con burka a espacios municipales

"Es la espiral de odio que Vox trae a Gijón": la respuesta de IU y Podemos a la petición de prohibir la entrada con burka a espacios municipales

La asociación vecinal "San Félix" de Porceyo, en Gijón, convoca elecciones: estas son las claves del proceso

La asociación vecinal "San Félix" de Porceyo, en Gijón, convoca elecciones: estas son las claves del proceso

Transportes vincula la obra de parcheo de Príncipe de Asturias a su "humanización"

Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, será el pregonero de la Semana Santa de Gijón

Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, será el pregonero de la Semana Santa de Gijón

Un ejemplo de "humanidad y entrega": la Cocina Económica de Gijón rinde homenaje a sus voluntarios

Los colegios de Gijón, en alarma tras dos robos y un intento de asalto: "Lo han destrozado todo"

Ruptura o transición

Trazabilidad del odio

Tracking Pixel Contents