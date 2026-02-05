Fernando García, docente jubilado e investigador, presenta libro: "La Guerra Civil fue un infierno para los pueblos pequeños"

El docente jubilado e investigador Fernando García Rodríguez (Castropol, 1948) presentará hoy, a las 19.00 horas, su libro "Memoria de Arnao. Campo de concentración de Figueras". Lo hará en la Escuela de Comercio, en un acto organizado por el Ateneo Obrero y en el que también estará Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón. "No existía un campo de concentración similar en España", afirma el autor.

¿De qué trata la obra?

Es una segunda edición revisada y ampliada. La primera salió en 2020 y aquella información se multiplicó por la interacción con familiares y personas supervivientes, sumada a la documentación que persiste en los archivos municipales.

El foco es el campo de concentración de Arnao, ubicado en Figueras, en Castropol.

Era peculiar. No existía nada similar en Asturias o España. Se construyó "ex profeso" y, finalizada la Guerra Civil, fue clausurado. Tuvo un periodo interino sin presos. Cuando cae el frente asturiano se da una situación de "fugaos" que preocupa a las autoridades. Esto abre, desde 1939 a 1943, una nueva vida a la instalación con los llamados "presos gubernativos", que eran familiares próximos a personas que no tenían localizadas. Hacían rehenes a estos familiares.

¿Qué perfil de ciudadanos pasaron por este campo?

Hubo hombres, mujeres y niños. Tuvimos la oportunidad de centrar los datos y está comprobado que en ese segundo periodo había un 50 % de hombres y mujeres.

¿Y en cuanto a las cifras?

Podemos asegurar con certeza que de 1939 a 1943 pasaron unas 2.300 personas, pero no tenemos información suficiente de antes. Con testimonios como el de Aquilino Moral, podemos avanzar que el número supera por mucho al de prisioneros gubernativos.

La elaboración del libro requirió una vasta labor de investigación.

La última persona localizada tenía dos meses cuando entró en el campo. Los testimonios, elementos muy valiosos, se trufaron con la base documental. La interacción con personas fue constante y enriquecedora.

¿Qué importancia tiene rescatar momentos históricos como el expuesto en la obra?

Aunque se titula "Memoria de Arnao", tenía que ser una consecución histórica y rigurosa. Nosotros, y nuestros hijos, si queremos conocer algo de nuestra propia ascendencia, tenemos que conocer los hechos como se produjeron. El desconocimiento es hurtarles de un elemento fundamental en su formación. La Historia, tal y como sucedió, es vital para la formación de los jóvenes. Hay que ponerles un espejo nítido y sin manipulaciones, pero tengo confianza absoluta en su competencia, formación e inteligencia.

¿Qué papel debe jugar en ese sentido la educación?

Por ejemplo, el libro es una construcción abierta e interactiva, un instrumento de contacto fluido con el autor. Hay códigos QR que remiten a documentos dinámicos. Transmitir esta información es un objetivo clave a nivel educativo. En esta obra no hay opiniones, sino hechos.

¿Qué supuso la Guerra Civil para el país?

Desde la perspectiva de los pueblos pequeños, fue un infierno tremendo. El cambio de convivencia más o menos pacífica y normal a un sistema de guerra abierta se produce en quince días. En los pueblos, los vecinos de puerta se convertían en enemigos de pensamiento y de trinchera. Fue un drama enorme.