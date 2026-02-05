Gijón renueva las casetas de sus huertos de ocio: plazos e inversión para Leorio

Alredor de 100.000 euros se va a gastar el Ayuntamiento de Gijón en renovar las casetas de aperos que dan servicios a los ususarios de los huertos de ocio de Leorio. El contrato que acaba de salir a licitación habla de un edificio con una cubierta común organizado en dos módulos con 24 casetas cada uno y otros dos módulo de 12 casetas con un patio en el centro donde ubicar un lavadero. En total, 72 casetas que tendránaltura suficiente para colgar aperos en la pared y un sistema de cierre de las puertas con candado. La superficie construida total es de 228 metros cuadrados.

El plan que se impulsa desde el servicio de parques y jardines, dependiente de la concejalía de Medio Ambiente que dirige el edil popular Rodrigo Pintueles, supone utilizar el mismo espacio que ocupan las casetas actuales, así que será necesaria su demolición. El plazo de ejecución de la obra es de 12 semanas. El presupuesto de licitación asciende a 89.963, 51 euros, que se elavan a 108.734,85 al sumarse el IVA.

El Ayuntamiento tiene 260 huertos de ocio entre sus sedes de Leorio y El Pisón. La actual concesión, a partir de un reparto ejecutado en 2022 por sorteo entre quienes se presentaron a la convocatoria, termina en diciembre de este año .