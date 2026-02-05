La izquierda quiere que Cimavilla sea "un barrio y no un parque temático": su propuesta para conseguirlo

IU y Podemos han unido sus fuerzas para llevar al Pleno una iniciativa que busca blindar un compromiso político del Ayuntamiento de Gijón con Cimavilla como barrio y no como "parque temático" destinado a la hostelería y el turismo. La iniciativa que firman Javier Suárez Llana y Olaya Suárez arranca con la petición específica al gobierno de Carmen Moriyón de que se paralice de inmediato el proyecto de construcción de una grada en la cuesta del Cholo pero va mucho más allá. Se reivindica pactar con el movimiento vecinal cualquier intervención urbanística en el barrio, iniciar ya la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para adecuar la ordenación urbanística del ámbito a las necesidades actuales del vecindario y fijar una hoja de ruta de inversiones municipales en Cimavilla priorizando aquellas que tiene que ver con los servicios públicos que necesitan, y reivindican, sus residentes.

"Otea (la patronal de la hostelería) es uno más en la coalición de gobierno junto a Foro y PP y eso se nota en las actuaciones que se llevan a cabo. ¿De verdad están dispuestos a modificar de manera irreversible la fachada marítima de un barrio que es conjunto histórico-artístico protegido solo a mayor gloria de los negocios hosteleros?", denunció Olaya Suárez en referencia a la grada de la cuesta del Cholo pero sin olvidarse del Paseo Gastro del pasado verano, que también rechazaron los vecinos.

Javier Suárez Llana, portavoz de IU, centró otra parte del problema de Cimavilla en el impacto negativo del turismo cuyo mayor ejemplo son las 183 viviendas de uso turístico que hay en el barrio. Un dato relevante en los estudios del Principado en favor de la declaración del Barrio Alto, junto a La Arena, como zona residencial tensionada. Igual que el descenso de su población: un 25% en la última década. " Y esa pérdida se explica por la saturación de alojamientos turísticos, ese monocultivo económico hostelero y turístico y la falta de respuesta de las administraciones ante reivindicaciones vecinales de años, que tienen que ver con servicios públicos de proximidad", indicó Suárez Llana. Podemos e IU critican que las únicas inversiones municipales en los últimos años se centran en "exprimir el barrio como un recurso turístico más de la ciudad". La mayor inversión a desarrollar en Cimavilla es la conversión en centro de arte de Tabacalera.

Por eso lo que piden ahora Podemos e IU es que esas actuaciones que el gobierno local agrupó en un plan para conseguir fondos europeos –que finalmente no se lograron– se ejecuten pero priorizando las que responden a peticiones vecinales de mejora de limpieza, acciones de movilidad, recursos para mayores y jóvenes... y actuaciones de fomento de la vivienda pública. "No hay una herramienta que sea más eficaz para combatir procesos de gentrificación o turistificación que la vivienda pública. Eso es lo que asienta a la población a un barrio y lo que frenaría la sangría de población que vive Cimavilla", remató el portavoz de IU.