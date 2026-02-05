LABoral selecciona los tres proyectos de la I Convocatoria de Residencias Artísticas 2026 en Gijón

¿Cómo sobrevivirán las plantas al apocalipsis climático? ¿Es posible recuperar la mirada de un fotógrafo ciego? ¿A qué suena el pensamiento de un árbol? Estas son algunas de las preguntas que Andrea de la Rubia, Natalia Grande y José María Rodríguez Gómez intentarán responder en los próximos meses.

Los tres creadores han sido seleccionados como ganadores de la I Convocatoria de Residencias Artísticas 2026 de LABoral Centro de Arte, un programa que desde esta semana y hasta el próximo 31 de julio transformará los laboratorios de Gijón en un hervidero de experimentación técnica y apoyo curatorial para el talento asturiano.

El jurado, integrado por Semíramis González, Patricia Villanueva y el crítico Luis Feás, ha apostado por propuestas que no solo utilizan la tecnología como herramienta, sino como un lenguaje para explorar la identidad y la supervivencia.

Los proyectos seleccionados son Ciberherbario transgénico Astur-Andalusí, en el que Andrea de la Rubia hace un ejercicio de "ciencia ficción botánica". Ante un futuro de sequía en el norte, la artista diseña plantas virtuales que fusionan la estética atlántica con la resistencia térmica del sur.

"Préstame tus ojos", de Natalia Grande, se trata de una investigación cargada de emotividad que rescata el archivo fotográfico del padre de la artista, Paco Covián, "un fotógrafo ciego y nómada". El proyecto conecta la memoria del científico Francisco Grande Covián con una mirada "queer" feminista sobre la herencia visual.

"Sonar a árbol", por parte de José María Rodríguez Gómez, es un puente entre la naturaleza y la inteligencia artificial. Mediante el uso de "deep learning", el autor transforma la vida de los bosques en entidades sonoras interactivas.

Esta convocatoria no es un evento aislado; forma parte de un programa consolidado que, desde 2017, ha dado cobijo a más de 130 proyectos. En esta edición de 2026, los artistas no solo contarán con los recursos técnicos del LABoratorio de Sonido, sino que recibirán un acompañamiento de alto nivel. "El objetivo es que el centro funcione como una aceleradora de pensamiento", apuntan desde la institución.

Para ello, los residentes contarán con las mentorías especializadas de Luis Feás y Flavia Introzzi, quienes guiarán los procesos de producción y asegurarán que estas investigaciones tengan una proyección real en el circuito del arte contemporáneo internacional.