El LEV Festival de Gijón cumple veinte años: estos son los artistas confirmados por el momento

Lo que comenzó como un atrevido experimento sonoro alcanza su madurez convertido en un referente internacional que ya forma parte del ADN cultural de Asturias. El L.E.V. Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) celebrará su 20ª edición del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, una efeméride que transformará diversos espacios emblemáticos de Gijón en un laboratorio de experiencias sensoriales. En este primer avance de programación, la organización ha confirmado la presencia de 14 artistas y colectivos internacionales, encabezados por figuras de la talla del alemán Alva Noto y el japonés Ryoichi Kurokawa. Con el respaldo del Ayuntamiento y el Principado, el certamen se prepara para cuatro jornadas de estrenos mundiales y performances audiovisuales que buscan, más que celebrar el pasado, seguir cuestionando los lenguajes tecnológicos del mañana.

Dos décadas de trayectoria han servido para que el L.E.V. construya algo más que una lista de conciertos; ha creado una comunidad. Bajo la dirección curatorial de Cristina de Silva y Nacho de la Vega, desde la plataforma DATATRON, esta edición número veinte huye de la retrospectiva convencional para centrarse en la creación viva. El festival sigue entendiendo el arte digital como una herramienta capaz de interpretar el presente, priorizando la experiencia en directo donde el sonido y la imagen dialogan en tiempo real ante un público que ha crecido a la par que los algoritmos.

El corazón de esta celebración latirá con fuerza, como siempre, en el Teatro de la Laboral, sede que acogerán las propuestas de mayor calado escénico y precisión técnica. Es aquí donde Alva Noto presentará el estreno mundial de "HYBR:ID PARA PARA", una arquitectura de datos convertida en sonido, y donde Ryoichi Kurokawa cerrará una trilogía histórica con su show "nD".

La programación en este espacio se completará con la experimentación ritual de "Meuko! Meuko! & Hsiangfu Chen", el live cinema de los taiwaneses NonTech y la interacción con inteligencia artificial de Tacit Group, junto a las densas texturas de Abul Mogard y las propuestas de Myriam Bleau, Pierce Warnecke y Corin.

Por otro lado, la vertiente más física y rítmica del festival encontrará su refugio en la nave de LABoral Centro de Arte. Este espacio, dedicado a las prácticas post-club, contará con el esperado encuentro entre μ-Ziq y ID:Mora, además de la energía escénica de la argentina Catnapp y la hibridez performativa de Nova Materia. La británica NikNak aportará su particular visión del turntablism como acto de investigación sonora.

Como cierre, el Jardín Botánico Atlántico volverá a ser el contrapunto natural a la estética industrial, ofreciendo una jornada de clausura donde la escucha profunda y la inmersión en el entorno serán las protagonistas de un aniversario que promete ser inolvidable.