Celebraciones por toda la ciudad, un gran desfile y pasacalles: estas son todas las fechas del Antroxu de Gijón

"Una agenda diversa que refuerza el carácter popular y abierto de la celebración". Así es como define Divertia las numerosas actividades programadas para la celebración del Antroxu en Gijón, entre el 13 y el 17 de febrero, unas celebraciones en las que se incentivará la participación y en las que tienen un especial protagonismo las charangas. La zona oeste de Gijón tendrá su propia celebración, un día antes.

El Antroxu Xixón Oeste arrancará con un pasacalles el jueves día 12, que se iniciará a las 17.00 horas en la calle Pachín de Melás, con hora prevista de llegada a las seis de la tarde en el colegio Atalía. La fiesta seguirá en este colegio público, donde a las 18.30 tendrá lugar un concurso de disfraces, seguido de una chocolatada a las 19.00, con música amenizando estos festejos hasta las ocho y media de la tarde.

El viernes 13, a las 19.00 horas saldrá del Paseo de Begoña el Pascalle Caharanguero, en dirección a la Plaza Mayor, donde hacia las 20.00 está previsto que se lea el pregón, este año a cargo del grupo Higiénico Papel Teatro. Tras el pregón, se procederá a disfrazar a la estatua del Rey Pelayo en la Plaza del Marqués.

El sábado 14 dos platos fuertes en el Teatro Jovellanos. A las 12.00 horas comenzará la fase de escenario del XXXI Desfile Infantil de disfraces. El XXXVIII Concurso de Charangas comenzará ese día a las 19.00 horas (las letras del concurso de charangas se conocerán desde la una de la tarde). El concurso de charangas seguirá, a la misma hora el domingo día 15. Se disputarán el premio las charangas "Los Acoplaos", "Folixa pa toos", "Medusamba", "La última y marchamos", "Ye lo que hay", "Perdíos de los nervios", "El Akelarre" y "Mazcaraos", que actúan el sábado y "Kop'a Vino", "Los Gijonudos", "Los Tardones", "Los Restallones", "Xarcu nel ñeru" y "Os brasileiros do Xixón", que tendrán su oportunidad el domingo.

Para poder disfrutar de estas dos actividades habrá que sacar las entradas con antelación. Las entradas para el XXXI Desfile Infantil de Antroxu se podrán adquirir en las taquillas del Teatro Jovellanos el 11 de febrero, de 12.00 a 14.00 horas, con un máximo de cuatro entradas por persona, mientras que las entradas para el XXXVIII Concurso de Charangas se podrán adquirir en la taquilla de Teatro Jovellanos el 12 de febrero de 9.30 a 14.00 horas, habilitándose a partir de esa hora la venta online, a través de la web municipal de Festejos, para las que hayan quedado sin vender en taquilla.

Participantes en los festejos del Antroxu del año pasado en Gijón. / Juan Plaza

Los desfiles y las charangas también saldrán a las calles. Los participantes en el XXXI Desfile Infantil de disfraces recorrerán el domingo al mediodía el centro, desde la Plaza del Instituto, de la que saldrán a las 12.00 horas, hasta el Paseo de Begoña tras recorrer varias calles.

Charangas y carrozas participantes en sus respectivos concursos formarán parte del Desfile de Antroxu que tendrá lugar el lunes día 16. Comenzará a las 19.00 horas en la Plaza de Toros y llegará hasta El Humedal tras recorrer la Avenida de la Costa. Tras el desfile, comenzará la Verbena de Antroxu, a partir de las 22.30 horas, en el Paseo de Begoña.

El Paseo de Begoña volverá a ser el escenario elegido para las Coplas de Carnaval de Jerónimo Granda y el velatorio de la Sardina, a cargo de "Saltantes Teatro", el martes 17 a las 17.00 horas. Una hora después, en el mismo lugar, se entregarán los premios y trofeos de los concursos: el Desfile Infantil, el de Carrozas y el de Charangas.

Ese día, a las 19.15 horas también en el Paseo de Begoña, comenzará el cortejo fúnebre de la Sardina, que recorrerá, con plañideras y charangas, calles del centro de la ciudad hasta acabar en la Plaza del Marqués donde a las 20.15 horas se leerá el testamento de la Sardina y se procederá a su entierro en medio de una tamborrada de charangas.

Carrusel

Entre el 12 y el 22 de febrero también se instalará un carrusel y una noria en el Paseo de Begoña, abiertos de 17.00 a 21.00 horas los días lectivos y de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 los no lectivos.

Y el carnaval también llegará a los barrios de la ciudad de la mano de los establecimientos hosteleros que participarán en las Jornadas Gastronómicas de Antroxu, ambientando también sus locales con algún motivo carnavalesco. Pote asturiano, picadillo, frixuelos y picatostes están entre los platos que se podrán degustar para la ocasión en estas jornadas organizadas conjuntamente por Divertia y la patronal hostelera Otea.