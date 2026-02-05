Radiografía de la vivienda en Gijón: Cimavilla y La Arena, muchos pisos para turistas y pocos, y caros, para residentes

Una pérdida de población más acusada que en el conjunto de la ciudad, una escasez de vivienda disponible para uso residencial habitual por la destacada presencia de viviendas destinadas a uso turístico o alojamiento temporal y una presión sostenida sobre los precios tanto de compraventa como de alquiler por encima del IPC son algunas de las condiciones que comparten La Arena y Cimavilla, y que los llevarán a ser los dos primeros barrios de Gijón que el Principado declare como zonas de mercado residencial tensionado.

Declaración en base a la detección de "un riesgo de oferta de vivienda en condiciones adecuadas de asequibilidad" que permitirá intervenir a la administración en el mercado inmobiliario de esos ámbitos y conseguir financiación estatal para ello. Además, y vía decreto, el Principado incluirá limitaciones a las viviendas turísticas en las zonas tensionadas. El gobierno local de Foro y PP rechaza esta vía de actuación en materia de vivienda.

Todos estos elementos, y más, se analizan en el diagnóstico previo que para la declaración de La Arena y Cimavilla como barrios tensionados encargó la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico (IU) y que acaba de salir a información pública. Se concluye que ambos barrios merecen esa declaración. La Arena cumple tres de los cuatro criterios que se fijen en la norma. Cimadevilla, dos. Solo se exige cumplir uno para ser declarada zona tensionada.

En lo que tiene que ver con Cimavilla su condición de barrio histórico y su singular morfología marcan su identidad pero también su relación con el mercado de la vivienda. Igual que lo marca la "incidencia significativa" de viviendas de uso turístico. Con datos del INE de mayo de 2025 el informe del Principado habla de 110 viviendas turísticas, lo que supone un 6,20% del total de las viviendas censadas. El porcentaje más alto de Gijón. Si se va al censo del Ayuntamiento de Gijón actualizado el pasado diciembre ya son 183 VUT con licencia en Cimavilla sobre un total de 2.675 en el registro municipal para toda la ciudad. Las VUT también tienen su peso en La Arena. El informe del Principado registra 207, el del Ayuntamiento ya tiene registradas 427. No hay que olvidar que Cimavilla, La Arena y el Centro conformaron el ámbito territorial sobre el cual el Ayuntamiento fijó una moratoria de un año sin nuevas licencias de viviendas de uso turístico. Prohibición que terminó el pasado mes de febrero.

Barrio envejecido, barrio joven

Analizando la población, Cimavilla tiene ahora mismo poco menos de 2.500 vecinos, lo que supone un descenso del 6,4% en una década. Cuatro puntos por encima de la caída media de población en el total de Gijón. En Cimavilla solo viven el 1% de los gijoneses mientras en La Arena se concentra el 6%. Eso sí, frente al envejecimiento que se detecta entre los vecinos de La Arena; Cimavilla presenta un perfil más joven con una menor proporción de residentes de 65 años y una población mayoritaria todavía activa laboralmente.

¿Y el parque de viviendas? Catastro en mano a los redactores del informe les sale en Cimavilla un total de 287 edificios de uso residencial con unas 1.614 viviendas. Un 21,8% menos que una década antes. El 23% del total de las viviendas del barrio alto están en régimen de alquiler. Un porcentaje que está muy por encima de la media de Gijón y todos los municipios limítrofes. En el caso de La Arena son 381 edificios y 10.468 viviendas. Dos matices, cerca del 30% no son la vivienda principal de la familia y el 20% son viviendas en alquiler.

Noticias relacionadas

También hay que tener en cuenta los factores económicos. La renta neta media por hogar en Cimavilla estaba en 34.514 euros en 2023 (fecha de referencia en el estudio): de las más altas de Gijón pero con un crecimiento en la última década por debajo del incremento del IPC. El precio medio del metro cuadrado en una compra de vivienda libre está en el barrio en 2.671 euros y el alquiler en 8,7 euros, superando al resto de los distritos de Gijón, a los municipios del entorno y a la comunidad autónoma. En La Arena la renta media por hogar es de 36.158 euros y el metro cuadrado de vivienda de compra está en 2.470 euros y el de alquiler en 7,4%. La renta media por hogar disponible en Gijón es de 35.852 euros.