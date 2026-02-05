El solar de Flex se mantendrá como parking "mientras sea necesario"

A lo largo de este mes calcula el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, que se pueda rematar desde el Ayuntamiento la compra del solar de Flex para que esté operativo como aparcamiento tras el verano. "No puedo dar una cifra concreta pero creo que andará alrededor del millón de euros", explicó el edil en una entrevista en "Ser Gijón" sobre el coste recordando que una partida similar es la que se ha gastado el Ayuntamiento en la demolición. "Al final quedaremos a la pré, o nos tendrán que devolver algo, o tendremos que aportar un poquito", concretó Salvador. Se mantendrá su uso como aparcamiento "mientras sea necesario " pero sin frustrar que en el futuro se construya allí vivienda, que es el uso que el PGO da a ese ámbito. "No creo que vaya ser un aparcamiento para toda la vida, probablemente no será necesario dentro de 20 años" incidió el edil. n