Últimas plazas para participar en una nueva edición del programa Coworking de EOI para crear empresas

El plazo para presentarte finaliza el 9 de febrero. El programa Coworking, promovido por Gijón Impulsa en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y co-financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), se dirige a personas emprendedoras que deseen estudiar la viabilidad de sus ideas de negocio y ponerlas en marcha

L. L.

Poner en marcha un proyecto emprendedor requiere, además de una buena idea, dedicar tiempo y energía para solucionar aspectos del día a día relacionados con el lugar de trabajo.

Además, pese a que existe un momento social muy favorable al emprendimiento, no es sencillo encontrar quién te acompañe en el camino y te ayude a validar tu idea y convertirla en un negocio.

Te presentamos la red de espacios de Coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI) que hay disponibles en Gijón.

Solicita tu plaza en el espacio más cercano a tu localidad. Tu paso por estos espacios supondrá para una experiencia diferencial que te permitirá validar tu idea de negocio, eliminar las distracciones innecesarias (gastos de alquiler, suministros, limpieza, etc.). La clave está en que te acompañaremos con mentorías de los mejores profesionales y la información necesaria para que transites de una idea a una realidad en sólo 5 meses .

Gestionados y dirigidos por la Escuela de Organización Industrial (EOI) contarás con la mejor red de expertos en emprendimiento a tu entera disposición. Y lo que es mejor, tu paso por nuestros Coworking no supondrán coste alguno para ti gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus y del Ayuntamiento de Gijón/Xixón a través de Gijón Impulsa.

Esta nueva edición del programa Coworking, es totalmente gratuito, comenzando el 9 febrero y con una duración estimada de 5 meses.

Durante esas semanas, 20 jóvenes emprendedores darán forma a su idea de negocio, a través de talleres grupales, tutorías individualizadas y otras acciones de alto impacto para conseguir acelerar a las iniciativas empresariales participantes. Ofrecerá 60 horas de talleres y 40 horas de tutoría individual a los participantes.

INSCRIPCIONES  hasta el 9 de febrero.

FOLLETO

TEMAS

