Ni radiadores ni mantenimiento: el drama de las personas mayores que viven en los apartamentos del ERA en Gijón en "un invierno frío y largo"
"Pasan de nosotros", señala una usuaria antes de una reunión de afectados
"En algunos de los apartamentos tenemos humedades, pero pasan de nosotros". Una de las personas mayores que residen en los apartamentos del ERA en Nuevo Gijón mostró con estas palabras su malestar por lo que considera una falta de mantenimiento de estas viviendas habilitadas para personas mayores que pueden valerse por sí solas. Usuarios de estos apartamentos han convocado una reunión para mañana para tratar de organizarse y reclamar una solución.
No sólo refieren una falta de mantenimiento, sino también carencias que consideran que tienen estas viviendas, destacando que "no tenemos radiadores en los pasillos, que son muy largos y muy fríos", explica esta usuaria de los apartamentos ubicados en la calle Peñarrubia e inaugurados hace más de tres lustros.
En el exterior de los mismos son visibles los desconchones de pintura, así como otros daños en el interior de alguno de estos apartamentos, además de las humedades.
En febrero del año pasado los usuarios de estos apartamentos celebraron una fiesta para conmemorar el quince aniversario de su apertura. Los de Nuevo Gijón no son los únicos apartamentos del ERA en la ciudad. También cuenta con otros en el barrio de La Calzada.
