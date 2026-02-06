La apertura de La Isla como parte del Botánico de Gijón ya tiene fecha... y coincidirá con una feria de plantas

Gijón tendrá la oportunidad de disfrutar "en su plenitud" de la finca La Isla como parte del Jardín Botánico Atlántico desde principios de junio. Así lo confirmó esta mañana el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, que avanzó que la celebración de la primera edición de la Feria de Plantas, programada para los días 6 y 7 de junio, será "la primera o una de las primeras ocasiones" en las que se abra al público este espacio comprado por el Ayuntamiento.

La presentación de la primera Feria de Plantas, esta mañana, en el Ayuntamiento de Gijón. / Ángel González

El evento que se celebrará en el Jardín Botánico reunirá a más de 30 expositores nacionales e internacionales. En la presentación del certamen, Martínez Salvador y Ángela Pumariega subrayaron que esta feria aspira a ser un referente en el noroeste peninsular para empresas y profesionales del sector de la jardinería, la horticultura y el paisajismo.

Uno de los grandes atractivos que tendrá el evento para los gijoneses y visitantes será poder acceder a la finca La Isla, adquirida por el Ayuntamiento por 1,9 millones para ampliar las instalaciones del Botánico. "Será algo muy especial. Es un hito clave en el proceso de expansión de nuestro equipamiento. Esto será algo que va a reforzar el impacto y la visibilidad del evento", afirmó Martínez Salvador.

La Isla será una de las partes en las que se desarrollará la primera Feria de Plantas en el Botánico. Los participantes llegarán desde diez comunidades autónomas españolas y desde Portugal, Francia y Holanda. "Será un espacio de encuentro entre productores, profesionales del sector verde, aficionados y público general, con el objetivo de fomentar el conocimiento, la divulgación y la comercialización de planta ornamental y hortícola en un contexto de sostenibilidad, biodiversidad y adaptación al cambio climático", desarrollaron.

Tres premios

Cada uno de los expositores dispondrá de un espacio destinado a la venta y exposición de plantas. También contarán con una zona específica para la presentación paisajística de sus productos. El comité organizador de la cita, de la mano de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, premiará a los tres mejores expositores teniendo en cuenta la calidad, innovación y presentación de sus plantas.

En total, se prevé que se utilicen unos 2.000 metros cuadrados en la zona de expositores y que se utilicen distintas ubicaciones dentro de la finca de La Isla para diferentes actividades. "Probablemente, incluso podamos aprovechar parte del interior de la casa y de la carpa de usos múltiples de 450 metros cuadrados que instalaremos para la ocasión", apuntó Martínez Salvador.

Durante las dos jornadas habrá charlas impartidas por expertos y talleres prácticos sobre mantenimiento de jardines y cuidado de plantas. La feria, además, contará con zonas de artesanía, restauración y música en directo. En el Botánico confían que durante ese fin de semana acudan a sus instalaciones alrededor de 4.500 personas entre participantes y visitantes. La entrada al jardín tendrá la tarifa habitual.