Las ayudas sociales por casos urgentes se agilizarán en Gijón con una nueva ordenanza

Una nueva ordenanza municipal regulará la concesión de las ayudas sociales de emergencia. La normativa, que depende de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, se había aprobado hace casi tres años pero no había llegado a culminarse, y se reactiva ahora con la previsión de que pueda tramitarse en unos seis meses. El primer paso comienza ahora con la publicación de una consulta pública, a través de la web de Gijón Participa, en la que se admitirán propuestas.

Explican desde el Ayuntamiento que el proyecto de ordenanza se había aprobado en Junta de Gobierno en mayo de 2023, pero que tras las elecciones "no se continuó con la tramitación", que ahora se inicia de nuevo. Tras la consulta pública, se llevará a cabo la aprobación inicial del proyecto, primero en Junta de Gobierno y luego en sesión plenaria. Se abrirá un plazo de presentación de enmiendas y tras su aprobación plenaria se someterá a información pública. Si no hay alegaciones, tras este paso se aprobará definitivamente el proyecto y la ordenanza entrará en vigor. Estos trámites, que son los que marcan la ley, son los que fijan un plazo de tramitación de seis meses.

La ordenanza busca "garantizar la cobertura de las necesidades vitales básicas de las personas que carezcan de los recursos suficientes" y facilitar su incorporación social, así como "unificar en un régimen jurídico claro la regulación de las prestaciones económicas de primera necesidad, emergencia social y de apoyo a la intervención". Se busca unificar también criterios en cuanto al procedimiento de concesión de estas ayudas y, en general, "agilizar y simplificar" los trámites, lo que a su vez facilitará la complementación de las distintas prestaciones sociales de acuerdo con las autonómicas y las estatales.