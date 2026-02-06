Bolardos para controlar la calle del centro de Gijón que se ha convertido en un aparcamiento

Los técnicos municipales valorarán la posibilidad de colocar algún bolardo en el cruce con la Merced de la calle Martínez Marina para intentar poner freno a los problemas de estacionamiento indebido que se producen en esa calle de poco más de 60 metros que conecta San Berado y la calle Instituto. Calle en plataforma única con prioridad peatonal en la que la velocidad de circulación de vehículos está limitada a 20 km/hora.

Esa es la alternativa que va a estudiar el equipo de la concejalía de Infraestructuras tras descartar la opción de poner bolardos en toda la calle ya que no tiene ancho suficiente.La propuesta de actuar sobre esa vía la planteó en comisión el portavoz de IU, Javier Suárez Llana. El edil denuncia que "a pesar de la señalización que prohíbe el estacionamiento, en la práctica se ha convertido en una calle que es utilizada durante toda la semana tanto para aparcar como para la carga y la descarga, dificultando no solo la actividad comercial – los vehículos estacionados llegan a impedir el acceso a los establecimientos – sino también el tránsito peatonal o la propia circulación de vehículos".

A la misma comisión, y también como ruego, llevaba IU la petición de revisar la red de la pista polideportiva del parque de la Urgisa, en el barrio de Pumarín, "colocándola correctamente o sustituyéndola en el caso de que se encuentre deteriorada". El edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, adelantó que ya se ha adquirido una nueva red, que se encuentra en los almacenas municipales a la esperade su instalación por operarios de Emulsa. La previsión es que se haga en los próximos días. Solo se está pendiente de la disponibilidad de un camión con grúa de pluma.