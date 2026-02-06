Clubes infrafinanciados y monitores que sobre 150 euros: los males de las escuelas deportivas municipales de Gijón

A partir del reconocimiento a su importancia como promotores de los valores del deportes pero también, y sobre todo, como agentes educativos el edil de IU Alejandro Farpón lleva al Pleno una proposición para impulsar las escuelas deportivas municipales. Un impuso que entiende debe empezar por incrementar la partida que el Ayuntamiento les dedica a través de las subvenciones al fomento del deporte base.

Ahora mismo, el global a repartir entre todas las escuelas deportivas es de 630.000 euros. Farpón considera que, como mínimo, debería ser de un millón de euros. El importe de la subvención para cada club que asume una de esas escuelas deportivas es de 400 euros fijos más 1.600 euros por unidad deportiva urbana y 1.720 si está en la zona rural. "Están infrafinanciados", concretó Farpón.

El concejal de IU centró su preocupación en los técnicos deportivos con unos ingresos netos de unos 150 euros por entre seis y ochos horas de dedicación semanal. "Son verdaderos referentes para los escolares y con estos ingresos los clubes tienen cada vez más dificultadas para encontrar personas con la formación y experiencias necesarias", indica el edil en el acuerdo que lleva a votación del Pleno.

Un acuerdo que también pide, como ayuda a los clubes, que el Patronato Deportivo Municipal impulse una asesoría fiscal y laboral que les pueda dar soporte. Y ya pensando en el largo plazo abrir un proceso a partir del cual el Patronato, las entidades deportivas y los colegios diseñen una reordenación de las escuelas deportivas que garantice que "en cada zona de la ciudad exista oferta de la mayor cantidad posible de deportes"