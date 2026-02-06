Daniel Fez lleva "La vida regulinchi" al teatro de la Laboral de Gijón
En la cita hubo una gran interacción con los asistentes
El humorista y creador de contenido Daniel Fez ofreció esta tarde en el teatro de la Laboral su espectáculo "La vida regulinchi", en el que hubo una constante interacción con el público.
