Desbloqueada, tras tres años de espera, la reforma del histórico edificio de Manuel del Busto en Los Moros

Un avance tras casi tres años de parálisis. La consejería de Cultura del Principado de Asturias confirmó ayer haber recibido el proyecto de obras para rehabilitar el histórico edificio de Manuel del Busto que hace esquina en la calle Munuza con la de Los Moros y León, cuya fachada fue desmontada en febrero de 2023 y ahora luce apuntalada en pleno centro. Ahora, falta la tramitación del proyecto de reconstrucción por parte del Gobierno regional para poder desbloquear finalmente el proyecto y que este punto icónico de la ciudad pueda recuperar su lustre. El empresario detrás de esta obra aseguró, por su parte, que había entregado hace ya tiempo el proyecto al Ayuntamiento para remitirlo a la consejería de Cultura. Mientras, fuentes municipales explican que disponen de acuse de recibo del envío al Principado. La consejería responsable del tema, a su vez, indicó que la documentación llegó a mediodía de ayer.

Para poder reactivar los trabajos, la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias tendrá que dar su visto bueno al proyecto de reconstrucción, proyecto sobre el que previamente emitirá un informe el equipo técnico de la Consejería. Se trata del proceso "habitual y legal", explican desde el Principado. El edificio pendiente de reconstrucción, ubicado frente al antiguo Banco de Gijón, se construyó en 1913 como una vivienda unifamiliar. El arquitecto fue Manuel del Busto. Las fachadas que dan a Los Moros y Munuza están protegidas.

La obra fue paralizada por el Ayuntamiento, a finales de febrero de 2023 con el anterior gobierno local, después de que la empresa promotora desmontara –numerando las piezas para su posterior reposición– las dos plantas superiores de la fachada ante el mal estado en el que se encontraban. Había riesgo de caída de cascotes. Aunque técnicos municipales ya habían constatado el mal estado del inmueble, la paralización se ordenó al haberse desmontado la fachada sin que esa actuación estuviese incluida en la licencia de obras. No obstante, posteriormente la administración avaló la conveniencia de aquella decisión. Tanto es así que en julio de 2023 se autorizó a la empresa a desmontar también la fachada de la primera planta por el mismo motivo. Desde entonces sólo permanece en pie la fachada de la planta baja, con las piezas recuperadas de las plantas superiores a buen recaudo en una nave.

El Ayuntamiento decidió parar la obra hasta que el promotor justificara su actuación, por un lado, y hasta que obtuviera el visto bueno de la Consejería de Cultura. Esto último es lo que aún falta para poder retomar los trabajos. El asunto de este edificio ya ha pasado en varias ocasiones por la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias, que ha dado indicaciones para que la fachada del edificio protegido se reconstruya aprovechando los materiales recuperados de la construcción histórica.

Tras haber desmontado la fachada en 2023, la empresa promotora trasladó las piezas a una nave para restaurarlas o replicarlas a través de moldes, en el caso de aquellas que fueran insalvables por su deterioro. Las piezas más deterioradas son las que contenían hierro, dado que el deterioro que sufría la fachada original tenía que ver con la corrosión del mismo. La avanzada corrosión del hierro de los forjados, que provocó grietas en la fachada, fue lo que llevó a la promotora Durbelan, que proyecta construir ocho pisos de lujo en ese céntrico espacio de Gijón, a desmontar la fachada.

El edificio que se tiene que reconstruir goza de protección parcial en el Catálogo urbanístico municipal. Las dos fachadas del edificio histórico que daban a las calles Los Moros y Munuza son las protegidas, permitiéndose pequeños cambios en la que da a la calle León por necesidad de los cambios que se hagan en el interior del inmueble. Eso sí, conservando la composición histórica de esa fachada, según se especifica en la ficha de este inmueble en el Catálogo municipal.

El bloque es de bajo más tres plantas. La iniciativa consiste en unificarlo con el edifico que se construirá en el solar colindante, que se derrumbó en 2010, para construir pisos de lujo. El proyecto que se plantea en ambas fincas es para construir ocho pisos de lujo de más de 70 metros cuadrados cada uno.

El proyecto que en su día presentó el promotor para obtener la autorización para ejecutar las obras, planteaba mantener tal cual las dos fachadas nobles del edificio de Manuel del Busto y cambiar la de la calle León, eliminando la antigua puerta de acceso desde la calle al inmueble, así como las ventanas de esa fachada que iluminaban la escalera interior del edificio. El proyecto contemplaba conservar tan solo la parte de la fachada a la calle León que hace esquina con la calle Munuza.

La escalera interior del inmueble de Manuel del Busto, también protegida, se trasladará a la zona del solar colindante, adecuándola a la normativa actual en cuanto a los requerimientos de accesibilidad y seguridad. En ese solar colindante es donde se va a habilitar el futuro portal de acceso al inmueble ya unificado, con un diseño que dialogue con la fachada histórica del edificio de Del Busto. Un plan que está pendiente aún de que Cultura se pronuncie sobre el proyecto de reconstrucción en una obra que este mes cumple dos años de paralización.