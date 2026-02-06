Detenida una mujer en Gijón por fingir un robo con joyas que ya había vendido

Su carrera de "víctima profesional" llegó a su fin. La Policía Nacional ha detenido a una vecina de Gijón de 46 años como presunta autora de los delitos de simulación de delito y estafa, tras comprobarse que el robo con violencia que denunció el pasado septiembre era, en realidad, un guion reciclado para engañar al seguro, del que llegó a cobrar la pertinente indemnización, que ya había utilizado en dos ocasiones previas.

Los hechos por los que la mujer ha sido detenida ocurrieron en septiembre de 2025, en la que la protagonista de la historia acudió a la comisaría de del cuerpo en Gijón relatando un episodio traumático: según su testimonio, un individuo la había asaltado por la espalda en el barrio de Pumarín.

El asaltante, al que describió con precisión pero no pudo identificar, supuestamente la amenazó colocándole un objeto punzante en la espalda para hacerse con un botín de lujo conformado por su alianza, un reloj y un teléfono de alta gama.

A la lista de objetos sustraidos la mujer añadió otro robo. Según su declaración, el ladrón había realizado transferencias mediante Bizum desde su terminal. Con la denuncia en la mano, reclamó la indemnización a su seguro del hogar, que procedió al pago.

Sin embargo, los agentes de la Policía Nacional empezaron a encontrar grietas en un relato que les resultaba extrañamente familiar. La astucia de la sospechosa chocó de frente con el archivo policial, lo que provocó iniciar la investigación que ha llevado a la reciente detención.

En primer lugar, salió a la luz el patrón repetitivo de la mujer, que ya había denunciado hechos idénticos en otras dos ocasiones anteriores. Usaba el mismo esquema: mismo barrio, mismo modus operandi, mismo tipo de autor y hasta el mismo elemento intimidatorio.

De igual forma, las pesquisas llevadas a cabo descubrieron que la alianza "robada" en 2025 había sido vendida por ella misma años atrás en una casa de compra-venta de oro de Gijón. Por último, el análisis de los movimientos bancarios reveló que los supuestos Bizum fraudulentos se realizaron antes del momento en que ella situaba el robo.

Tras concluir que la mujer había convertido la denuncia falsa en un método de ingresos extra, la Policía procedió a su detención. Tras prestar declaración en dependencias policiales, ha quedado en libertad con cargos, a la espera de ser citada por el Juzgado de Instrucción correspondiente.