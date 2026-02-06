Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

El detenido en Gijón tras la redada de drogas de Pumarín queda en libertad: la sustancia sería para consumo propio

El investigado pasó a disposición judicial

La detención, ayer

La detención, ayer

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Pasó por los calabozos, luego a disposición judicial y finalmente en libertad provisional. El detenido por la redada de drogas que llamó tanto la atención ayer en el barrio de Pumarín, en concreto en Gaspar García Laviana ya está en la calle. Se acogió a su derecho a no declarar y, en principio, según las fuentes consultadas, la cantidad de droga sería de unas magnitudes compatibles con el consumo propio. Está por ver dónde evoluciona la cosa.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El despliegue policial que comenzó a media mañana y se prolongó hasta las dos de la tarde, motivó la curiosidad de otras personas que pasaban por el lugar, trabajadores de negocios próximos y clientes de los mismos, pese a que desconocían el motivo de la actuación de la Policía.

Noticias relacionadas

Poco antes de las dos de la tarde, varios agentes permanecían en el portal del detenido, que posteriormente fue acompañado desde su domicilio por policías hasta un coche patrulla, que aguardaba para trasladarlo hasta la Comisaría de Policía de Gijón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  2. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  3. Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
  4. Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio
  5. Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
  6. Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente
  7. Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina
  8. El nuevo albergue de peregrinos de Gijón ya está listo y abrirá en otoño: 62 plazas y luz en grandes ventanales

De la tala de 8 tilos en El Arbeyal a la plantación de 49 árboles en La Calzada: la sanción a una constructora en Gijón

De la tala de 8 tilos en El Arbeyal a la plantación de 49 árboles en La Calzada: la sanción a una constructora en Gijón

La marea naranja tomará Gijón para luchar contra el cáncer infantil en favor de Galbán: las inscripciones ya están abiertas

La marea naranja tomará Gijón para luchar contra el cáncer infantil en favor de Galbán: las inscripciones ya están abiertas

El Puerto de Gijón evalúa el grado de digitalización de las empresas portuarias, con alta integración práctica

El Puerto de Gijón evalúa el grado de digitalización de las empresas portuarias, con alta integración práctica

De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años

De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años

La naturaleza concentrada en una cápsula

El detenido en Gijón tras la redada de drogas de Pumarín queda en libertad: la sustancia sería para consumo propio

El detenido en Gijón tras la redada de drogas de Pumarín queda en libertad: la sustancia sería para consumo propio

Talento joven y dirección firme

Susto en Gijón: tres personas resultan heridas por la caída de cascotes en el barrio de El Llano

Susto en Gijón: tres personas resultan heridas por la caída de cascotes en el barrio de El Llano
Tracking Pixel Contents