El detenido en Gijón tras la redada de drogas de Pumarín queda en libertad: la sustancia sería para consumo propio
El investigado pasó a disposición judicial
Pasó por los calabozos, luego a disposición judicial y finalmente en libertad provisional. El detenido por la redada de drogas que llamó tanto la atención ayer en el barrio de Pumarín, en concreto en Gaspar García Laviana ya está en la calle. Se acogió a su derecho a no declarar y, en principio, según las fuentes consultadas, la cantidad de droga sería de unas magnitudes compatibles con el consumo propio. Está por ver dónde evoluciona la cosa.
El despliegue policial que comenzó a media mañana y se prolongó hasta las dos de la tarde, motivó la curiosidad de otras personas que pasaban por el lugar, trabajadores de negocios próximos y clientes de los mismos, pese a que desconocían el motivo de la actuación de la Policía.
Poco antes de las dos de la tarde, varios agentes permanecían en el portal del detenido, que posteriormente fue acompañado desde su domicilio por policías hasta un coche patrulla, que aguardaba para trasladarlo hasta la Comisaría de Policía de Gijón.
