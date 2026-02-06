Fallece la periodista María José Loché, la voz "culta, irónica y vocacional" de la radio asturiana

El periodismo asturiano, especialmente el radiofónico, llora a una de sus profesionales más reconocidas y de más longeva trayectoria. La gijonesa María José Loché, una de las figuras imprescindibles para entender la radio regional en los últimos cuarenta años, falleció este viernes de forma repentina. Su marcha, tan sorpresiva como prematura —se había jubilado hace apenas tres años, en mayo de 2023—, deja huérfana a la redacción de Cadena SER-Radio Asturias en Oviedo y ha conmocionado a una profesión que hoy la recuerda como "referencia" regional en el periodismo, así como una mujer "extraordinariamente culta", de una "ironía fina" y con "vocación de raza".

Gijonesa, de Castiello, Loché desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en Oviedo, frente a los micrófonos de la Cadena SER-Radio Asturias. Su carrera comenzó a fraguarse en la antigua Antena 3 de Radio, antes de incorporarse definitivamente a Radio Asturias en los años 80. Allí, Loché se convirtió en el puntal de la información local y regional, especialmente la de índole política, al igual que rompiendo techos de cristal al asumir la jefatura de informativos en una época en la eran terreno casi exclusivamente masculino.

"Fue una gran periodista, pero lo que más me queda de ella es que era una persona muy culta y una lectora empedernida", recuerda con cariño José Manuel Echever, compañero de redacción durante tres décadas. Echever destaca esa curiosidad intelectual que la acompañó hasta sus últimos días, ya que "incluso después de jubilarse, pasaba por la radio una vez al mes para rebuscar entre los libros que nos mandaban las editoriales; ella fue quien me descubrió a Eduardo Mendoza y desde entonces soy un fiel seguidor".

Su paso por la jefatura de informativos marcó una época. Fue la antecesora de Pablo Canga, actual director, quien subraya su capacidad para combinar el rigor de la noticia con una esa vena satírica en la que todos los que la conocieron hacen hincapié. "Fue una gran periodista", elogia también Canga. Uno de sus espacios más recordados fue "Viernes de Dolores", explica Canga, sobre una sección semanal en el programa "Hoy por Hoy" donde, con un tono irónico y punzante, la fallecida desgranaba la actualidad política y social.

Además de la labor radiofónica ordinaria, Loché fue durante muchos años la voz que acercó a los asturianos la solemnidad de los Premios Príncipe de Asturias, retransmitiendo la ceremonia desde su primera edición. Primero junto a Luciano García, y más tarde con el propio Echever, formó esta pareja radiofónica dedicada a los Nobel asturianos.

Detrás de una imagen de "señora plantada", "rigurosa" y "de carácter", se escondía una compañera de una "calidez humana inmensa" con "gran sentido del humor". Alejandra Martínez, redactora de la emisora que compartió veinte años con ella, recuerda, además de su reiterada profesionalidad, su habilidad para los apodos: "Le ponía motes a todo el mundo: a políticos, a compañeros... ¡y eran motes muy buenos! Tenía una conversación divertidísima, no era la broma fácil, era un humor muy fino". Martínez también recuerda sus visitas a la cabina ovetense tras su retiro, además de su generosidad.

Noticias relacionadas

Desde el ámbito institucional del gremio, Bárbara Alonso, presidenta del Colegio de Periodistas de Asturias y de la Asociación de la Prensa de Oviedo, lamentó el adiós de quien era miembro del colectivo desde 1988. "Es una pérdida enorme. María José es una de las referencias de la radio en la región, especialmente en la información política", declaró.