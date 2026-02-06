Fernando García presenta su libro "Memoria de Arnao"
El docente jubilado e investigador Fernando García Rodríguez presentó ayer en la antigua Escuela de Comercio su libro "Memoria de Arnao. Campo de concentración de Figueras". La obra se trata de una segunda edición revisada y ampliada del libro que lanzó en 2020. En el acto, Fernando García estuvo acompañado por el cronista oficial de Gijón, Luis Miguel Piñera. La cita la organizó el Ateneo Obrero de Gijón (en la imagen).
